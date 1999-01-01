Київ
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V01
АЛЕРГЕНИ
V03
ВСІ ІНШІ ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
V04
ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
V06
ПОЖИВНІ ПРОДУКТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
V07
ВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V09
ДІАГНОСТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V10
ТЕРАПЕВТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
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Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
540,90
грн
в 961 аптеці
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Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
539,75
грн
в 869 аптеках
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Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №50
Київський вітамінний завод
від
76,71
грн
в 728 аптеках
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Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 5 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
47,40
грн
в 718 аптеках
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Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 2 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
40,94
грн
в 662 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
Галичфарм
від
24,74
грн
в 628 аптеках
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Кетостерил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від
1724,06
грн
в 562 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
від
35,87
грн
в 495 аптеках
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Плацента Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від
913,53
грн
в 468 аптеках
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Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від
703,45
грн
в 465 аптеках
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Гепавал®
Порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від
1689,00
грн
в 454 аптеках
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Глюкоза-Тест
Порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
від
39,56
грн
в 400 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
1077,49
грн
в 350 аптеках
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Калію йодид
Таблетки 0,25 г стрип №10
від
85,60
грн
в 328 аптеках
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Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від
346,51
грн
в 309 аптеках
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Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 20 мл №1
Фармак
від
722,49
грн
в 307 аптеках
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Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Здоров'я ФК
від
230,18
грн
в 302 аптеках
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Уромітексан® 400 мг
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер Онколоджі
від
2761,00
грн
в 300 аптеках
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Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
від
866,95
грн
в 299 аптеках
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Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №5
Байєр
від
3924,71
грн
в 295 аптеках
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Форма випуску
газ
генератор радіонуклідів
гірч.-пакет
др.
капс. тверд.
комплект
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
мазь
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ра д/ін.
пор. д/п сусп.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/п назал. крап.
р-н д/перф.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
р-н д/інф.
р-н іригац.
розч-к д/п р-ну д/ін
розч. д/парентерал. застос.
спрей сублінгвальний
сусп. д/підшкірн. введ.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. сублінгв.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.1 мг/мл
0.0003 г
0.4 мг/мл
0.5 ммоль/мл
0.9 мг/мл
0.25 г
0.25 ммоль/мл
1 ммоль/мл
2 ОД/0,1 мл
2 ТО/доза
2 мл
2.4 г
2.5 г/мл
5 мл
10 л
10 мг/мл
12 ГБк
15 ГБк
25 мг
30 %
30 мг
40 л
50 мг
60 %
75 г
76 %
80 г
100 мг
100 мг/мл
125 мг
150 мг
180 мг
200 мг
250 мг
279.32 мг/мл
300 мг йоду/мл
300 мг/мл
350 мг йоду/мл
350 мг/мл
370 мг йоду/мл
370 мг/мл
400 мг
400 мл
469 мг/мл
500 мг
529 мг/мл
600 мг
604.72 мг/мл
800 мг
816.5 мг/мл
1000 МО/мл
1000 мБк
1000 мг
1000 мл
4000 мБк
10000 PNU/мл
10000 ТО/мл
30000 ОД
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Пакування
амп.
амп. 0.6 мл
амп. 1 мл
амп. 1.1 мл
амп. 2.2 мл
амп. 3 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
амп. 20 мл
балон
блістер
контейнер
контейнер 1000 мл
контейнер 2000 мл
контейнер 3000 мл
контейнер полімер.
пакет 1 л
пакет 2 л
пакет 5 л
пляшка
пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 500 мл
пляшка 1000 мл
саше
стрип
туба 35 г
фл.
фл. 1.1 мг
фл. 1.5 мл
фл. 2 мл
фл. 5 мл
фл. 7.5 мл
фл. 9 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 500 мл
фл. B 2.5 мл
фл. А 2000ТЕ+фл. В 10000ТЕ 2.5 мл
фл. з крапельн. 100 мл
фл. п/е
фл. п/п 20 мл
фл. скляний 7.5 мл
фл. скляний 15 мл
фл. у пачці 5 мл
фл. у пачці 10 мл
фл. у пачці 15 мл
фл. у пачці 20 мл
фл. у пачці 100 мл
фл.-крапельн. 30 мл
шприц скляний 5 мл
шприц скляний 7.5 мл
шприц скляний 10 мл
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Кількість штук в упаковці
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60
70
75
80
90
100
180
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Виробник
AJ Vaccines A/S
Amaxa Pharma LTD
Baxter AG
Bayer Pharma
Bracco Imaging
Diagnostic Green GmbH
Dr. F. Kohler
Ebewe Pharma
GE Healthcare
Inmunotek S.L.
Lofarma S.p.A.
M. Biotech Ltd.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Mistral Capital Management
Pekana Naturheilmittel
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
Sanofi
Sanum-Kehlbeck
Tакеда
Імунолог
Індар
Інфузія
Агрофарм
Байєр
Берінгер Інгельхайм
Биолик Фарма
Біолік Фарма
ВАЛАРТИН ФАРМА
Галичфарм
Дарниця ФФ
Дельтаран-Украина
ДжиІ Хелскеа
Здоровье
Исток-Плюс
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кріогенсервіс Фірма
Лекхім-Харків
Львівський ХЗ
Люмьер Фарма
Медицинский центр М.Т.К.
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
Национальный центр ядерных исследований
Національний центр ядерних досліджень
Новартіс Фарма
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ромфарм Компані
Санум-Кельбек
Тева Украина
Фармак
Фармасайнс
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Хеель
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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