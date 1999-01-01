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РІЗНІ ЗАСОБИ

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VРІЗНІ ЗАСОБИ

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Лімфоміозот
Лімфоміозот
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 540,90 грн
в 961 аптеці
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Лімфоміозот Н
Лімфоміозот Н
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 539,75 грн
в 869 аптеках
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Метіонін
Метіонін
Таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер №50
Київський вітамінний завод
від 76,71 грн
в 728 аптеках
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Вода для ін'єкцій-Дарниця
Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 5 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 47,40 грн
в 718 аптеках
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Вода для ін'єкцій-Дарниця
Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 2 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 40,94 грн
в 662 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
Галичфарм
від 24,74 грн
в 628 аптеках
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Кетостерил
Кетостерил
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
від 1724,06 грн
в 562 аптеках
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Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
від 35,87 грн
в 495 аптеках
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Плацента Композитум
Плацента Композитум
Розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл №5
Heel
від 913,53 грн
в 468 аптеках
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Тріомбраст®
Тріомбраст®
Розчин для ін'єкцій 76 % ампула 20 мл в пачці №5
Фармак
від 703,45 грн
в 465 аптеках
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Гепавал®
Гепавал®
Порошок для розчину для ін'єкцій 600 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 4 мл в ампулах №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
від 1689,00 грн
в 454 аптеках
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Глюкоза-Тест
Глюкоза-Тест
Порошок для орального розчину 75 г контейнер №1
Исток-Плюс
від 39,56 грн
в 400 аптеках
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 1077,49 грн
в 350 аптеках
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Калію йодид
Калію йодид
Таблетки 0,25 г стрип №10
від 85,60 грн
в 328 аптеках
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Томогексол®
Томогексол®
Розчин для ін'єкцій 350 мг йоду/мл флакон 50 мл №1
Фармак
від 346,51 грн
в 309 аптеках
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Дотавіст
Дотавіст
Розчин для ін'єкцій 279,32 мг/мл флакон у пачці 20 мл №1
Фармак
від 722,49 грн
в 307 аптеках
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Налоксон-ЗН
Налоксон-ЗН
Розчин для ін'єкцій 0,4 мг/мл ампула 1 мл у блістері в коробці №10
Здоров'я ФК
від 230,18 грн
в 302 аптеках
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Уромітексан® 400 мг
Уромітексан® 400 мг
Розчин для ін'єкцій 400 мг ампула 4 мл №15
Бакстер Онколоджі
від 2761,00 грн
в 300 аптеках
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Ультравіст 370
Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
від 866,95 грн
в 299 аптеках
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Гадовіст 1,0
Гадовіст 1,0
Розчин для ін'єкцій 1 ммоль/мл шприц скляний 10 мл №5
Байєр
від 3924,71 грн
в 295 аптеках
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