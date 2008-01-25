Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) — сорное растение, пыльца которого является одним из самых опасных аэроаллергенов. Длительное воздействие этой пыльцы вызывает сенсибилизацию даже у тех людей, у которых ранее не отмечалась аллергическая реакция.

Название растения происходит от комбинации латинских слов: artemisia переводится как «полынь», а folium означает «лист». Таким образом, artemisiifolia буквально означает «с листьями, подобными полыни». Листья амброзии полыннолистной действительно очень похожи на листья полыни. Они имеют рассеченную форму, напоминающую перья птиц, со множеством узких линейных или ланцетных сегментов по обеим сторонам главной оси листа.

Пыльца амброзии чрезвычайно мелкая и легкая, она разносится ветром на огромные расстояния. Период цветения растения длится с середины лета до поздней осени, именно в это время фиксируется значительный рост количества поллинозов, вызванных пыльцой амброзии.

Амброзия — проблема европейского масштаба

О таком масштабе проблемы свидетельствуют данные Европейской сети аэроаллергенов (The European Aeroallergen Network — EAN). Эта организация анализирует концентрацию растительных аллергенов в воздухе с более чем 600 специальных площадок по всей Европе и в дальнейшем использует полученные данные для расчета тенденций распространения пыльцы. Специалисты EAN отмечают постоянное увеличение площадей, зараженных амброзией, в центральноевропейской части континента, что оказывает значительное негативное влияние на здоровье населения региона.

Сезон цветения амброзии

Длительность сезона цветения амброзии полыннолистной в среднем составляет 8 нед. Он начинается в середине июля и заканчивается, когда температура воздуха становится стабильно отрицательной. В этот временной промежуток высвобождается огромное количество пыльцы, которая обладает выраженным сенсибилизирующим потенциалом. Одно взрослое растение за сезон цветения способно выпускать до миллиарда пыльцевых частиц. Учитывая тот факт, что для развития аллергии на амброзию достаточно 10 пыльцевых частиц в 1 кубическом метре воздуха, становится очевидной необходимость принятия срочных мер по сдерживанию распространения этого опасного сорняка.

В отличие от пыльцы многих других растений, амброзия полыннолистная высвобождает свою пыльцу практически непрерывно в течение нескольких месяцев. Ее концентрация повышается не только в атмосфере, но и внутри жилых помещений, что создает постоянную нагрузку на иммунную систему людей с поллинозом.

Аллергены в пыльце амброзии

В составе пыльцы амброзии полыннолистной было выявлено и описано 8 аллергенных белков, которые получили специальные обозначения Amb a.

Наиболее опасный аллерген — Amb a 1. К нему чувствительны более 95% пациентов с аллергией на пыльцу амброзии. Он относится к классу пектат-лиаз — ферментов, которые расщепляют сложные углеводы в клеточных стенках растений. Их наличие в пыльце, возможно, служит для облегчения прорастания пыльцевых зерен.

Другие идентифицированные аллергены выполняют разные функции в пыльцевых частицах амброзии:

Amb a 4 — участвует в защитных реакциях растения;

Amb a 6 — транспортер липидов, необходимых для роста пыльцевой трубки;

Amb a 8 — белок, связанный с процессами роста клеток;

Amb a 11 — фермент для расщепления белков;

Amb a 12 — фермент гликолиза;

Amb a 9 и Amb a 10 — белки, связывающие кальций.

Уровень чувствительности пациентов к вышеперечисленным аллергенным белкам варьирует в диапазоне 10–50%, то есть некоторые люди могут реагировать только на определенные компоненты пыльцы.

Помимо белков Amb a, мощное аллергенное воздействие пыльцы амброзии оказывают:

эндопептидаза — фермент, способный расщеплять более крупные молекулы на мелкие фрагменты, облегчая их попадание в организм человека;

флавоноиды — природные пигменты, выступают в роли адъювантов, дополнительно увеличивая выраженность аллергической реакции.

Как развивается аллергия?

Развитие аллергической реакции на пыльцу амброзии полыннолистной схематически можно описать следующим образом:

контакт с аллергеном — вдыхание, проглатывание или попадание на кожу или слизистые оболочки;

активация иммунной системы организма, которая распознает чужеродные аллергенные белки пыльцы как потенциальную угрозу;

высвобождение биологически активных веществ клетками иммунной системы;

развитие аллергических симптомов — проявление реакции организма на гистамин и другие выделяемые иммунными клетками медиаторы.

После первичной сенсибилизации к пыльце амброзии у пациентов может развиться перекрестная аллергическая реакция на другие растения и продукты питания. Это объясняется структурным сходством аллергенных молекул амброзии с молекулами, находящимися в других источниках. Причиной перекрестной аллергии являются растения (полынь, ромашка и др.), орехи, фрукты (дыня, арбуз и др.), продукты питания (халва, мед и др.).

Симптомы и диагностика

Аллергия на амброзию проявляется целым спектром неприятных симптомов, которые значительно ухудшают качество жизни пациента в период цветения сорняка:

обильные водянистые выделения из носа, затруднение носового дыхания, чувство распирания и давления в носовых проходах;

покраснение глаз, резкий зуд, жжение и непрерывное слезотечение;

першение и сухость в горле;

постоянное чихание;

сухой раздражающий кашель;

сыпь на коже в виде волдырей, пятен, сопровождающихся зудом;

приступы удушья из-за сильного отека и спазмы дыхательных путей, анафилактический шок (в тяжелых случаях).

Диагностика аллергии на амброзию включает:

сбор подробного анамнеза — жалобы, симптомы, продолжительность заболевания, возможные провоцирующие факторы, наследственная предрасположенность к аллергии;

кожная проба — на предплечье пациента наносят очищенные аллергенные белки из пыльцы амброзии, делают небольшие проколы для проникновения их в кожу. Если через 15–20 мин развивается кожная реакция в месте нанесения аллергена, это указывает на положительную кожную реакцию и подтверждает наличие сенсибилизации;

анализ крови на содержание иммуноглобулина Е (IgE) — антител, которые вырабатываются при контакте с аллергеном. Повышенный уровень общего и специфического IgE к амброзии также свидетельствует об аллергической реакции организма.

Лечение аллергии на амброзию

Основу симптоматической терапии аллергии на амброзию составляют антигистаминные препараты:

системные (III поколения) — блокируют действие гистамина — одного из главных медиаторов аллергической реакции. Гистамин высвобождается тучными клетками и базофилами при контакте с аллергеном, в данном случае — пыльцой амброзии. Современные лекарственные средства III поколения ( дезлоратадин , левоцетиризин , фексофенадин и др.) купируют симптомы аллергии на амброзию, не вызывают сонливости и не оказывают существенного влияния на работоспособность пациента;

, , и др.) купируют симптомы аллергии на амброзию, не вызывают сонливости и не оказывают существенного влияния на работоспособность пациента; местные препараты от аллергии на амброзию — выпускают в форме крема, мази, капель, спреев. Они устраняют симптомы в месте применения, минимизируя системное воздействие на организм и риски нежелательных эффектов.

В сложных случаях, когда терапия антигистаминными средствами не приносит должного результата, возможно применение глюкокортикостероидов. Они подавляют активность иммунных клеток, вырабатывающих медиаторы аллергической реакции, и тем самым купируют симптомы. Их применяют перорально, интраназально, местно, закапывая в глаза или нанося на кожу.

Для патогенетического лечения аллергии на пыльцу амброзии и предотвращения ее рецидивов применяют аллерген-специфическую иммунотерапию. Она основана на контролируемом введении очищенных аллергенов в возрастающих дозах, что позволяет перенастроить иммунную систему таким образом, чтобы она перестала распознавать безвредные для организма компоненты пыльцы как угрозу.

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