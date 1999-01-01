Київ
АТС Класифікація
H

ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

АТС Класифікація

HПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)

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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 100 мкг блістер №100
Асіно
від 249,90 грн
в 1404 аптеках інших міст
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Дексаметазон
Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №25
КРКА
від 551,44 грн
в 976 аптеках
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Преднізолон-Дарниця
Преднізолон-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка №40
Дарниця ФФ
від 165,14 грн
в 971 аптеці
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 75 мкг блістер №100
Асіно
від 267,10 грн
в 969 аптеках
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Флостерон
Флостерон
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
КРКА
від 1122,00 грн
в 956 аптеках
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L-Тироксин 75 Берлін-Хемі
L-Тироксин 75 Берлін-Хемі
Таблетки 75 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 122,50 грн
в 949 аптеках
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Медрол
Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Пфайзер Інк.
від 228,41 грн
в 939 аптеках
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Йодомарин® 200
Йодомарин® 200
Таблетки 200 мкг №50
Berlin-Chemie AG
від 136,20 грн
в 936 аптеках
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 125 мкг блістер №100
Асіно
від 300,88 грн
в 927 аптеках
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L-Тироксин 125 Берлін-Хемі
L-Тироксин 125 Берлін-Хемі
Таблетки 125 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 137,20 грн
в 917 аптеках
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Медрол
Медрол
Таблетки 16 мг блістер №50
Пфайзер Інк.
від 992,98 грн
в 906 аптеках
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Йодомарин® 100
Йодомарин® 100
Таблетки 100 мкг флакон №100
Berlin-Chemie AG
від 135,50 грн
в 905 аптеках
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Депос
Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 966,41 грн
в 896 аптеках
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Гідрокортизону ацетат
Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 2,5 % ампула 2 мл №10
Фармак
від 253,27 грн
в 885 аптеках
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Дипроспан®
Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Organon Central East Gmbh
від 1782,25 грн
в 882 аптеках
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Еутирокс
Еутирокс
Таблетки 50 мкг блістер №100
Асіно
від 247,56 грн
в 875 аптеках
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Тирозол®
Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від 190,45 грн
в 875 аптеках
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Дексаметазон
Дексаметазон
Таблетки 0,5 мг блістер №10
КРКА
від 55,54 грн
в 865 аптеках
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Тирозол®
Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Асіно
від 384,30 грн
в 862 аптеках
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L-Тироксин 150 Берлін-Хемі
L-Тироксин 150 Берлін-Хемі
Таблетки 150 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від 150,40 грн
в 862 аптеках
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