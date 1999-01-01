Київ
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
АТС Класифікація
H
ПРЕПАРАТИ ГОРМОНІВ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ (ОКРІМ СТАТЕВИХ ГОРМОНІВ ТА ІНСУЛІНІВ)
H01
ГІПОФІЗАРНІ, ГІПОТАЛАМІЧНІ ГОРМОНИ ТА ЇХ АНАЛОГИ
H02
КОРТИКОСТЕРОЇДИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
H03
ТИРЕОТРОПНІ ЗАСОБИ
H04
ПАНКРЕАТИЧНІ ГОРМОНИ
H05
ЗАСОБИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КАЛЬЦІЄВИЙ ОБМІН
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Еутирокс
Таблетки 100 мкг блістер №100
Асіно
від
249,90
грн
в 1404 аптеках інших міст
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Дексаметазон
Розчин для ін'єкцій 4 мг ампула 1 мл №25
КРКА
від
551,44
грн
в 976 аптеках
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Преднізолон-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка №40
Дарниця ФФ
від
165,14
грн
в 971 аптеці
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Еутирокс
Таблетки 75 мкг блістер №100
Асіно
від
267,10
грн
в 969 аптеках
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Флостерон
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
КРКА
від
1122,00
грн
в 956 аптеках
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L-Тироксин 75 Берлін-Хемі
Таблетки 75 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
122,50
грн
в 949 аптеках
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Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Пфайзер Інк.
від
228,41
грн
в 939 аптеках
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Йодомарин® 200
Таблетки 200 мкг №50
Berlin-Chemie AG
від
136,20
грн
в 936 аптеках
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Еутирокс
Таблетки 125 мкг блістер №100
Асіно
від
300,88
грн
в 927 аптеках
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L-Тироксин 125 Берлін-Хемі
Таблетки 125 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
137,20
грн
в 917 аптеках
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Медрол
Таблетки 16 мг блістер №50
Пфайзер Інк.
від
992,98
грн
в 906 аптеках
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Йодомарин® 100
Таблетки 100 мкг флакон №100
Berlin-Chemie AG
від
135,50
грн
в 905 аптеках
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Депос
Суспензія для ін'єкцій 7 мг/1мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від
966,41
грн
в 896 аптеках
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Гідрокортизону ацетат
Суспензія для ін'єкцій 2,5 % ампула 2 мл №10
Фармак
від
253,27
грн
в 885 аптеках
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Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Organon Central East Gmbh
від
1782,25
грн
в 882 аптеках
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Еутирокс
Таблетки 50 мкг блістер №100
Асіно
від
247,56
грн
в 875 аптеках
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Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг №50
Асіно
від
190,45
грн
в 875 аптеках
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Дексаметазон
Таблетки 0,5 мг блістер №10
КРКА
від
55,54
грн
в 865 аптеках
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Тирозол®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №50
Асіно
від
384,30
грн
в 862 аптеках
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L-Тироксин 150 Берлін-Хемі
Таблетки 150 мкг блістер №50
Berlin-Chemie AG
від
150,40
грн
в 862 аптеках
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Форма випуску
крап. назал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
ліофіл. оральн.
мікросфери д/п сусп. д/ин.
пор. д/п сусп. д/ін.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. д/сусп. д/ін. прол. вив.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
розч. д/ін. пролонг.
спрей назал.
суп. ректал.
сусп. д/ін.
табл.
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.1 мг
0.1 мг/мл
0.2 мг
0.3 мг/мл
0.5 мг
0.5 мг/мл
0.05 мг
0.05 мг/мл
0.6 мг/мл
0.9 мг/мл
0.25 мг
1 МО
1 мг
1.3 мг
1.33 мг
2.5 %
2.5 мг
4 МО
4 мг
4 мг/мл
5 МО
5 МО/мл
5 мг
5 мг/мл + 2 мг/мл
5 мкг/мл
7 мг/1мл
8 МО
8 мг
10 МО
10 мг
10 мг/1,5 мл
15 мг
15 мкг/мл
16 МО
16 МО (5,3 мг)
16 мг
20 мг
24 МО
25 мг/мл
25 мкг
30 мг
30 мг/мл
32 мг
36 МО/мл
40 мг
40 мг/мл
41.5 мг
50 МО
50 мкг
50 мкг/мл
60 мг
60 мкг
75 мкг
90 мг
100 МО
100 мг
100 мг/2 мл
100 мкг
100 мкг/мл
120 мг
120 мкг
125 мг/2 мл
125 мкг
150 мкг
200 мкг
240 мкг
250 мг
500 мг
1000 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. в бліст. 2 мл
ампула, пачки картонні 1 мл
блістер
картридж 1.5 мл
контейнер
контурн. чарунк. уп.
попер. заповн. шприц 1 мл
попер. наповн. ручка
фл.
фл. 0.5 мл
фл. 1 мл
фл. 2 мл
фл. 2.5 мл
фл. 5 мл
фл. Act-O-Vial
фл.,+ розч. шпр. 1мл, +адаптор
шприц 0.5 мл
шприц 1 мл
шприц-ручка 1.5 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Abbot Arzneimittel
Acino
Amgen Europe B.V
Ares Trading
Aristo Pharma GmbH
Chemi
Europharm (UK)
Ferring GmbH
Ferring International Center
Grindeks
IPSEN PHARMA
Ipsen Pharma
KRKA d.d. Novo Mesto
Menarini Group
Merck Serono International
Mistral Capital Management
Novartis Pharma
Novo Nordisk
Organon Central East Gmbh
Pfizer H.C.P. Corporation
Quimica Montpellier
Recordati Rare Diseases
Rompharm Company Georgia LLC
SUN
Schering-Plough Central East
Trommsdorff GmbH & Co. KG
esparma
Амджен Європа
Арес Трейдінг
Асіно
Биофарма ФЗ
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Біолік Фарма
Гедеон Ріхтер
Дарниця ФФ
Здоровье
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
Мібе Україна
Містрал Кепітал Менеджмент
Новартіс Фарма
Ново Нордіск
Оріон Корпорейшн
Пфайзер Інк.
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Сандоз
Стада
ФЗ "Біофарма"
ФЗ Біофарма
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фарм-Синтез
Фармак
Феррінг
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