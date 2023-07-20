ЛЕВОДРОПРОПИЗИН (LEVODROPROPIZINUM) Действующее вещество
RTECS: S(–)-3-(4-фенилпиперазин-1-ил)пропан-1,2-диол.
противокашлевое средство с преимущественно периферическим действием; снижает чувствительность рецепторов дыхательных путей.
сухой непродуктивный кашель при фарингите, ларингите, бронхите, трахеите, трахеобронхите, пневмонии, БА, гриппе, эмфиземе легких, опухоли легкого, других аллергических и инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.
внутрь, между приемами пищи, взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 60 мг 2–3 раза в сутки, с промежутками не менее 6 ч. Детям в возрасте старше 2 лет назначают из расчета 1 мг/кг 3 раза в сутки; при массе тела 10–20 кг — 18 мг, 20–30 кг — 30 мг 3 раза в сутки. Продолжительность лечения — не более 7 дней.
повышенная чувствительность к леводропропизину, бронхиальная гиперсекреция, снижение мукоцилиарного клиренса, печеночная недостаточность, период беременности и кормления грудью.
тошнота, рвота, изжога, диарея, повышенная утомляемость, обмороки, сонливость, сопор, головокружение, головная боль, тахикардия, аллергические реакции.
с осторожностью назначают при почечной недостаточности и детям в возрасте до 2 лет.
В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
седативные средства усиливают депрессивное влияние леводропропизина на ЦНС.