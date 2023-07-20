ЛЕВОДРОПРОПИЗИН (LEVODROPROPIZINUM)

внутрь, между приемами пищи, взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 60 мг 2–3 раза в сутки, с промежутками не менее 6 ч. Детям в возрасте старше 2 лет назначают из расчета 1 мг/кг 3 раза в сутки; при массе тела 10–20 кг — 18 мг, 20–30 кг — 30 мг 3 раза в сутки. Продолжительность лечения — не более 7 дней.