Київ
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
R05C B01
Ацетилцистеїн
R05C B02
Бромгексин
R05C B03
Карбоцистеїн
R05C B06
Амброксол
R05C B10
Комбінації
R05C B13
Дорназа альфа (дезоксирибонуклеаза)
R05C B15
Ердостеїн
R05C B56**
Амброксол, комбінації
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Лазолван®
Таблетки 30 мг №20
Опелла Хелскеа Україна
від
100,22
грн
в 965 аптеках
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Пульмобріз®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Мові Хелс
від
173,36
грн
в 965 аптеках
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 600 мг пакетик 3 г №6
Sandoz
від
291,24
грн
в 959 аптеках
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АЦЦ® 200
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від
241,10
грн
в 947 аптеках
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АЦЦ® Лонг
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Sandoz
від
265,64
грн
в 942 аптеках
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АЦЦ® Лонг Лимон
Таблетки шипучі 600 мг саше №6
Sandoz
від
243,48
грн
в 926 аптеках
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Амброксол-Тева
Таблетки 30 мг блістер №20
Тева Україна
від
68,80
грн
в 924 аптеках
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Бромгексин 8 Берлін-Хемі
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №25
Berlin-Chemie AG
від
38,10
грн
в 916 аптеках
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Лазолван®
Розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Опелла Хелскеа Україна
від
232,92
грн
в 914 аптеках
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Лазолван® з полунично-вершковим смаком
Сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від
210,96
грн
в 908 аптеках
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Муцитус
Капсули 300 мг стрип №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від
166,42
грн
в 905 аптеках
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Ермуцин®
Капсули тверді 300 мг блістер у коробці №20
Edmond Pharma
від
464,94
грн
в 892 аптеках
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від
273,17
грн
в 889 аптеках
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АЦЦ® 100
Порошок для орального розчину 100 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від
204,90
грн
в 886 аптеках
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Лазолван® зі смаком лісових ягід
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Опелла Хелскеа Україна
від
143,79
грн
в 884 аптеках
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Аброл®
Таблетки 30 мг блістер №20
КУСУМ ФАРМ ООО
від
47,48
грн
в 876 аптеках
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Лазолван® Макс
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від
225,15
грн
в 845 аптеках
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Респикс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Organosyn Life Sciences
від
165,00
грн
в 835 аптеках
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Флюдітек
Сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
від
170,45
грн
в 833 аптеках
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Рапіра® 600
Порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №10
Фармак
від
232,51
грн
в 828 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. застос.
гран. д/орал. р-ну
гран. д/п сир. д/перор.застос.
капс.
капс. подовж. дії
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд.
пастилки
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
р-н д/ін.
р-н д/інг.
р-н д/інг. і перорал. застос.
р-н д/інф.
р-н орал.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. шип.
табл. шип. д/п перорал. р-ну
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Дозування
0.03 г
2 %
2.5 мг/2,5 мл
4 мг/5 мл
5 %
7.5 мг/мл
8 мг
10 %
10 мг/0,2 мл
15 мг
15 мг/2 мл
15 мг/5 мл
20 мг/мл
30 мг
30 мг/5 мл
50 мг/мл
60 мг
75 мг
100 мг
100 мг/0,5 г
100 мг/мл
150 мг
175 мг/5 мл
200 мг
200 мг/5 мл
200 мг/г
300 мг
375 мг
600 мг
750 мг/10 мл
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Пакування
амп.
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 3 мл
амп. 4 мл
банка 100 мл
банка 125 мл
банка полімер. 100 мл
банка скляна 100 мл
блістер
блістер у пачці
контейнер 60 мл
контейнер 200 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 3 г
пакетик 3 г
пакетик 6 г
пенал
пляшка 100 мл
саше
саше 0.5 г
саше 1 г
саше 2 г
саше 3 г
саше 5 мл
саше 10 мл
стрип
туба
фл-склян. з криш. з конт.відкр 100 мл
фл.
фл. 13 мл
фл. 30 г
фл. 40 г
фл. 60 г
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 125 мл
фл. 200 мл
фл. з мірним ковпачком 100 мл
фл. з мірним ковпачком 200 мл
фл. з пробкою-крапельницею 40 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. полімер. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
INPHARMA Trading SIA
Klosterfrau Healthcare Group
Medicom International
Menarini Group
Organosyn Life Sciences
Sandoz
esparma
Іннотек
Алкалоїд
Астрафарм
Асіно Україна
Вертекс
Галафарм
Гледекс
Гледфарм
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Ділео Фарма
Замбон
Здоров'я ФК
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум
Лекхім
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Маклеодс Фармасьютикалс
Медичний центр М.Т.К.
Мові Хелс
Мові Хелс ГмбХ
Монфарм
Мілі Хелскере Лімітед
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Фармасел"
Опелла Хелскеа Україна
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Рош Украина
Сандоз
Софарма
Сперко Україна
Стада
ТОВ "Ніко"
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фармак
Фармтехнологія
Червона зірка
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