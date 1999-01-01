Київ
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B

Муколітичні засоби

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C BМуколітичні засоби
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Лазолван®
Лазолван®
Таблетки 30 мг №20
Опелла Хелскеа Україна
від 100,22 грн
в 965 аптеках
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Пульмобріз®
Пульмобріз®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Мові Хелс
від 173,36 грн
в 965 аптеках
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 600 мг пакетик 3 г №6
Sandoz
від 291,24 грн
в 959 аптеках
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АЦЦ® 200
АЦЦ® 200
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від 241,10 грн
в 947 аптеках
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АЦЦ® Лонг
АЦЦ® Лонг
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Sandoz
від 265,64 грн
в 942 аптеках
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АЦЦ® Лонг Лимон
АЦЦ® Лонг Лимон
Таблетки шипучі 600 мг саше №6
Sandoz
від 243,48 грн
в 926 аптеках
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Амброксол-Тева
Амброксол-Тева
Таблетки 30 мг блістер №20
Тева Україна
від 68,80 грн
в 924 аптеках
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Бромгексин 8 Берлін-Хемі
Бромгексин 8 Берлін-Хемі
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №25
Berlin-Chemie AG
від 38,10 грн
в 916 аптеках
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Лазолван®
Лазолван®
Розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Опелла Хелскеа Україна
від 232,92 грн
в 914 аптеках
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Лазолван® з полунично-вершковим смаком
Лазолван® з полунично-вершковим смаком
Сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від 210,96 грн
в 908 аптеках
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Муцитус
Муцитус
Капсули 300 мг стрип №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від 166,42 грн
в 905 аптеках
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Ермуцин®
Ермуцин®
Капсули тверді 300 мг блістер у коробці №20
Edmond Pharma
від 464,94 грн
в 892 аптеках
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від 273,17 грн
в 889 аптеках
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АЦЦ® 100
АЦЦ® 100
Порошок для орального розчину 100 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від 204,90 грн
в 886 аптеках
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Лазолван® зі смаком лісових ягід
Лазолван® зі смаком лісових ягід
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Опелла Хелскеа Україна
від 143,79 грн
в 884 аптеках
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Аброл®
Аброл®
Таблетки 30 мг блістер №20
КУСУМ ФАРМ ООО
від 47,48 грн
в 876 аптеках
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Лазолван® Макс
Лазолван® Макс
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від 225,15 грн
в 845 аптеках
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Респикс®
Респикс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Organosyn Life Sciences
від 165,00 грн
в 835 аптеках
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Флюдітек
Флюдітек
Сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
від 170,45 грн
в 833 аптеках
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Рапіра® 600
Рапіра® 600
Порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №10
Фармак
від 232,51 грн
в 828 аптеках
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