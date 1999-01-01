Київ
Муколітичні засоби
R05C B02
Бромгексин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
R05C B02
Бромгексин
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Бромгексин 8 Берлін-Хемі
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №25
Berlin-Chemie AG
від
38,10
грн
в 916 аптеках
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Бромгексин-Дарниця
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
37,32
грн
в 541 аптеці
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Бромгексин-Дарниця
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
20,10
грн
в 496 аптеках
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Бромгексин
Таблетки 8 мг блістер №20
Монфарм
від
11,00
грн
в 186 аптеках
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Бромгексин-Здоров'я
Таблетки 8 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
13,93
грн
в 179 аптеках
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Бромгексин-Здоров'я
Таблетки 8 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
від
30,50
грн
в 151 аптеці
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Бромгексин
Таблетки 8 мг блістер тм baum pharm №20
Монфарм
від
33,63
грн
в 148 аптеках
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Бромгексин 4 Берлін-Хемі
Розчин оральний 4 мг/5 мл флакон 60 мл з мірною ложкою №1
Berlin-Chemie AG
від
41,80
грн
в 63 аптеках
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Бромгексин-Здоров'я
Таблетки 8 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від
16,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Бромгексин-Дарниця
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н орал.
табл.
табл. в/о
Дозування
4 мг/5 мл
8 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл. 60 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
25
50
Виробник
Menarini Group
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Монфарм
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