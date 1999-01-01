Київ
Муколітичні засоби
R05C B02

Бромгексин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C BМуколітичні засоби
R05C B02Бромгексин
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Бромгексин 8 Берлін-Хемі
Бромгексин 8 Берлін-Хемі
Таблетки, вкриті оболонкою 8 мг блістер №25
Berlin-Chemie AG
від 38,10 грн
в 916 аптеках
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Бромгексин-Дарниця
Бромгексин-Дарниця
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 37,32 грн
в 541 аптеці
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Бромгексин-Дарниця
Бромгексин-Дарниця
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 20,10 грн
в 496 аптеках
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Бромгексин
Бромгексин
Таблетки 8 мг блістер №20
Монфарм
від 11,00 грн
в 186 аптеках
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Бромгексин-Здоров'я
Бромгексин-Здоров'я
Таблетки 8 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 13,93 грн
в 179 аптеках
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Бромгексин-Здоров'я
Бромгексин-Здоров'я
Таблетки 8 мг блістер у коробці №50
Корпорація Здоров'я
від 30,50 грн
в 151 аптеці
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Бромгексин
Бромгексин
Таблетки 8 мг блістер тм baum pharm №20
Монфарм
від 33,63 грн
в 148 аптеках
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Бромгексин 4 Берлін-Хемі
Бромгексин 4 Берлін-Хемі
Розчин оральний 4 мг/5 мл флакон 60 мл з мірною ложкою №1
Berlin-Chemie AG
від 41,80 грн
в 63 аптеках
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Бромгексин-Здоров'я
Бромгексин-Здоров'я
Таблетки 8 мг блістер у коробці №20
Корпорація Здоров'я
від 16,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Бромгексин-Дарниця
Бромгексин-Дарниця
Таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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