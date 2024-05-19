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АЦЦ® Лонг таблетки шипучі 600 мг туба, №10 - Київ (99305) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1207 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (4)
363,99
Економія: -70,83 грн
293,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
287,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (8)
325,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
323,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
287,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (19)
323,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
370,99
Економія: -77,83 грн
293,16 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
408,50
Економія: -103,56 грн
304,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
287,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (7)
308,66 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
408,50
Економія: -102,46 грн
306,04 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
375,20
Економія: -83,40 грн
291,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
375,20
Економія: -83,40 грн
291,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
375,20
Економія: -83,40 грн
291,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (4)
381,80
Економія: -90,00 грн
291,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
356,18
Економія: -68,47 грн
287,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (9)
324,37 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
375,20
Економія: -83,40 грн
291,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (4)
325,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
409,90
Економія: -103,86 грн
306,04 грн