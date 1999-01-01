Київ
Муколітичні засоби
R05C B03
Карбоцистеїн
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
R05C B03
Карбоцистеїн
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Флюдітек
Сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
від
170,45
грн
в 833 аптеках
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Флюдітек
Сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
від
171,19
грн
в 766 аптеках
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Лангес
Розчин оральний 50 мг/мл контейнер 60 мл з дозуючим шприцом №1
Сперко Україна
від
169,20
грн
в 709 аптеках
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Лангес
Розчин оральний 50 мг/мл контейнер 200 мл з мірним стаканчиком №1
Сперко Україна
від
266,32
грн
в 708 аптеках
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Бронлес®
Капсули тверді 375 мг блістер №30
Алкалоїд
від
141,00
грн
в 418 аптеках
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Муколік
Сироп 5 % банка 125 мл №1
Лекхім
від
145,00
грн
в 312 аптеках
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Муколік
Сироп 2 % банка 125 мл в пачці №1
Лекхім
від
129,94
грн
в 302 аптеках
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Амкесол® Уно
Сироп 2 % банка полімерна 100 мл з мірною ложкою в пачці №1
Червона зірка
Немає в наявності
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Бронхомуцин
Сироп 2 % флакон 120 мл №1
Гледекс
Немає в наявності
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Бронхомуцин
Сироп 5 % флакон 120 мл №1
Гледекс
Немає в наявності
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Флюдітек
Розчин оральний 750 мг/10 мл саше 10 мл №15
Іннотек
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. тверд.
р-н орал.
сироп
Дозування
2 %
5 %
50 мг/мл
375 мг
750 мг/10 мл
Пакування
банка 125 мл
банка полімер. 100 мл
блістер
контейнер 60 мл
контейнер 200 мл
саше 10 мл
фл. 120 мл
фл. 125 мл
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Виробник
Іннотек
Алкалоїд
Гледекс
Лекхім
Сперко Україна
Червона зірка
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