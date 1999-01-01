Київ
Муколітичні засоби
R05C B03

Карбоцистеїн

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C BМуколітичні засоби
R05C B03Карбоцистеїн
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Флюдітек
Флюдітек
Сироп 2 % флакон 125 мл №1
Іннотек
від 170,45 грн
в 833 аптеках
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Флюдітек
Флюдітек
Сироп 5 % флакон 125 мл №1
Іннотек
від 171,19 грн
в 766 аптеках
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Лангес
Лангес
Розчин оральний 50 мг/мл контейнер 60 мл з дозуючим шприцом №1
Сперко Україна
від 169,20 грн
в 709 аптеках
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Лангес
Лангес
Розчин оральний 50 мг/мл контейнер 200 мл з мірним стаканчиком №1
Сперко Україна
від 266,32 грн
в 708 аптеках
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Бронлес®
Бронлес®
Капсули тверді 375 мг блістер №30
Алкалоїд
від 141,00 грн
в 418 аптеках
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Муколік
Муколік
Сироп 5 % банка 125 мл №1
Лекхім
від 145,00 грн
в 312 аптеках
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Муколік
Муколік
Сироп 2 % банка 125 мл в пачці №1
Лекхім
від 129,94 грн
в 302 аптеках
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Амкесол® Уно
Амкесол® Уно
Сироп 2 % банка полімерна 100 мл з мірною ложкою в пачці №1
Червона зірка
Немає в наявності
Бронхомуцин
Бронхомуцин
Сироп 2 % флакон 120 мл №1
Гледекс
Немає в наявності
Бронхомуцин
Бронхомуцин
Сироп 5 % флакон 120 мл №1
Гледекс
Немає в наявності
Флюдітек
Флюдітек
Розчин оральний 750 мг/10 мл саше 10 мл №15
Іннотек
Немає в наявності
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