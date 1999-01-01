Київ
Муколітичні засоби
R05C B13

Дорназа альфа (дезоксирибонуклеаза)

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C BМуколітичні засоби
R05C B13Дорназа альфа (дезоксирибонуклеаза)
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Пульмозим®
Пульмозим®
Розчин для інгаляцій 2,5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
від 4114,37 грн
в 5 аптеках
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