Київ
Муколітичні засоби
R05C B13
Дорназа альфа (дезоксирибонуклеаза)
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
R05C B13
Дорназа альфа (дезоксирибонуклеаза)
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Пульмозим®
Розчин для інгаляцій 2,5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Україна
від
4114,37
грн
в 5 аптеках
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