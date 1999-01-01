Київ
Муколітичні засоби
R05C B56**

Амброксол, комбінації

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C BМуколітичні засоби
R05C B56**Амброксол, комбінації
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Респикс Л®
Респикс Л®
Таблетки блістер №20
Organosyn Life Sciences
від 142,00 грн
в 805 аптеках
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Пульмолор®
Пульмолор®
Таблетки №20
Мові Хелс ГмбХ
від 179,00 грн
в 532 аптеках
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Пульмолор®
Пульмолор®
Таблетки №10
Мові Хелс ГмбХ
від 96,82 грн
в 465 аптеках
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Пульмолор®
Пульмолор®
Порошок для оральної суспензії для приготування 60 мл суспензії, в пляшках №1
Мові Хелс ГмбХ
від 142,15 грн
в 391 аптеці
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Сальброксол
Сальброксол
Таблетки блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від 73,07 грн
в 195 аптеках
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Сальброксол
Сальброксол
Таблетки блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від 45,82 грн
в 131 аптеці
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Мілістан гарячий чай від кашлю
Мілістан гарячий чай від кашлю
Порошок для орального розчину пакетик 6 г №10
Мілі Хелскере
від 299,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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Респикс Л®
Респикс Л®
Таблетки блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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