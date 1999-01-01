Київ
Муколітичні засоби
R05C B56**
Амброксол, комбінації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
R05C B56**
Амброксол, комбінації
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Респикс Л®
Таблетки блістер №20
Organosyn Life Sciences
від
142,00
грн
в 805 аптеках
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Пульмолор®
Таблетки №20
Мові Хелс ГмбХ
від
179,00
грн
в 532 аптеках
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Пульмолор®
Таблетки №10
Мові Хелс ГмбХ
від
96,82
грн
в 465 аптеках
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Пульмолор®
Порошок для оральної суспензії для приготування 60 мл суспензії, в пляшках №1
Мові Хелс ГмбХ
від
142,15
грн
в 391 аптеці
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Сальброксол
Таблетки блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від
73,07
грн
в 195 аптеках
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Сальброксол
Таблетки блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від
45,82
грн
в 131 аптеці
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Мілістан гарячий чай від кашлю
Порошок для орального розчину пакетик 6 г №10
Мілі Хелскере
від
299,40
грн
в 2 аптеках інших міст
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Респикс Л®
Таблетки блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
табл.
Пакування
блістер
пакетик 6 г
Кількість штук в упаковці
1
10
20
40
Виробник
Organosyn Life Sciences
Мові Хелс ГмбХ
Мілі Хелскере Лімітед
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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