Київ
Муколітичні засоби
R05C B15

Ердостеїн

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C BМуколітичні засоби
R05C B15Ердостеїн
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Муцитус
Муцитус
Капсули 300 мг стрип №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від 166,42 грн
в 905 аптеках
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Ермуцин®
Ермуцин®
Капсули тверді 300 мг блістер у коробці №20
Edmond Pharma
від 464,94 грн
в 892 аптеках
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Ермуцин®
Ермуцин®
Порошок для оральної суспензії 175 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Zeta Farmaceutici S.p.A.
від 477,73 грн
в 748 аптеках
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Муцитус
Муцитус
Капсули 150 мг стрип №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від 118,49 грн
в 14 аптеках
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Ердомед
Ердомед
Капсули тверді 300 мг блістер №20
Medicom International
Немає в наявності
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