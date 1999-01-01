Київ
Муколітичні засоби
R05C B15
Ердостеїн
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
R05C B15
Ердостеїн
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Муцитус
Капсули 300 мг стрип №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від
166,42
грн
в 905 аптеках
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Ермуцин®
Капсули тверді 300 мг блістер у коробці №20
Edmond Pharma
від
464,94
грн
в 892 аптеках
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Ермуцин®
Порошок для оральної суспензії 175 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Zeta Farmaceutici S.p.A.
від
477,73
грн
в 748 аптеках
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Муцитус
Капсули 150 мг стрип №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від
118,49
грн
в 14 аптеках
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Ердомед
Капсули тверді 300 мг блістер №20
Medicom International
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
пор. д/орал. сусп.
Дозування
150 мг
175 мг/5 мл
300 мг
Пакування
блістер
стрип
фл.
Кількість штук в упаковці
1
12
20
Виробник
Medicom International
Ділео Фарма
Маклеодс Фармасьютикалс
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