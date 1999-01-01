Київ
Муколітичні засоби
R05C B06
Амброксол
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
R05C B06
Амброксол
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Лазолван®
Таблетки 30 мг №20
Опелла Хелскеа Україна
від
100,22
грн
в 965 аптеках
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Амброксол-Тева
Таблетки 30 мг блістер №20
Тева Україна
від
68,80
грн
в 924 аптеках
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Лазолван®
Розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Опелла Хелскеа Україна
від
232,92
грн
в 914 аптеках
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Лазолван® з полунично-вершковим смаком
Сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від
210,96
грн
в 908 аптеках
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Лазолван® зі смаком лісових ягід
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Опелла Хелскеа Україна
від
143,79
грн
в 884 аптеках
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Аброл®
Таблетки 30 мг блістер №20
КУСУМ ФАРМ ООО
від
47,48
грн
в 876 аптеках
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Лазолван® Макс
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від
225,15
грн
в 845 аптеках
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Аброл®
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
71,06
грн
в 812 аптеках
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Аброл®
Сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
86,30
грн
в 800 аптеках
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Амброксол 30
Сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
65,69
грн
в 768 аптеках
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Лазолван®
Розчин для інфузій 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Україна
від
315,53
грн
в 663 аптеках
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Муколван
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Корпорація Здоров'я
від
68,42
грн
в 660 аптеках
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Амброксол 15
Сироп 15 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
59,24
грн
в 628 аптеках
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Амброксол-Тева
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Тева Україна
від
76,60
грн
в 617 аптеках
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Амброксол
Таблетки 30 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від
25,87
грн
в 569 аптеках
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Аброл® SR
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №10
КУСУМ ФАРМ ООО
від
127,98
грн
в 491 аптеці
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Пектолван® А зі смаком лісових ягід
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Фармак
від
96,52
грн
в 470 аптеках
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Амброксолу гідрохлорид
Таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
від
20,26
грн
в 377 аптеках
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Амброксолу гідрохлорид
Таблетки 30 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від
22,32
грн
в 366 аптеках
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Амброксол-Тева
Розчин оральний 7,5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл з дозуючою скляночкою №1
Тева Україна
від
132,35
грн
в 349 аптеках
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Форма випуску
капс. подовж. дії
капс. пролонг. дії тверд.
пастилки
р-н д/ін.
р-н д/інг. і перорал. застос.
р-н д/інф.
р-н орал.
сироп
табл.
табл. пролонг. дії
табл. шип.
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Дозування
0.03 г
7.5 мг/мл
10 мг/0,2 мл
15 мг
15 мг/2 мл
15 мг/5 мл
30 мг
30 мг/5 мл
60 мг
75 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 4 мл
банка 100 мл
банка скляна 100 мл
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
пляшка 100 мл
саше 5 мл
туба
фл-склян. з криш. з конт.відкр 100 мл
фл. 13 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з пробкою-крапельницею 40 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. полімер. 100 мл
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Виробник
Klosterfrau Healthcare Group
Menarini Group
Астрафарм
Гледфарм
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум
Лекхім-Харків
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Фармасел"
Опелла Хелскеа Україна
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Сандоз
Софарма
Стада
ТОВ "Ніко"
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Червона зірка
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