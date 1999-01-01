Київ
Муколітичні засоби
R05C B06

Амброксол

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C BМуколітичні засоби
R05C B06Амброксол
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Лазолван®
Лазолван®
Таблетки 30 мг №20
Опелла Хелскеа Україна
від 100,22 грн
в 965 аптеках
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Амброксол-Тева
Амброксол-Тева
Таблетки 30 мг блістер №20
Тева Україна
від 68,80 грн
в 924 аптеках
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Лазолван®
Лазолван®
Розчин для інгаляцій і перорального застосування 15 мг/2 мл флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Опелла Хелскеа Україна
від 232,92 грн
в 914 аптеках
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Лазолван® з полунично-вершковим смаком
Лазолван® з полунично-вершковим смаком
Сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Опелла Хелскеа Україна
від 210,96 грн
в 908 аптеках
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Лазолван® зі смаком лісових ягід
Лазолван® зі смаком лісових ягід
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Опелла Хелскеа Україна
від 143,79 грн
в 884 аптеках
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Аброл®
Аброл®
Таблетки 30 мг блістер №20
КУСУМ ФАРМ ООО
від 47,48 грн
в 876 аптеках
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Лазолван® Макс
Лазолван® Макс
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №10
Опелла Хелскеа Україна
від 225,15 грн
в 845 аптеках
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Аброл®
Аброл®
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від 71,06 грн
в 812 аптеках
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Аброл®
Аброл®
Сироп 30 мг/5 мл флакон 100 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від 86,30 грн
в 800 аптеках
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Амброксол 30
Амброксол 30
Сироп 30 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 65,69 грн
в 768 аптеках
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Лазолван®
Лазолван®
Розчин для інфузій 15 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Опелла Хелскеа Україна
від 315,53 грн
в 663 аптеках
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Муколван
Муколван
Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл ампула 2 мл в пачці №5
Корпорація Здоров'я
від 68,42 грн
в 660 аптеках
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Амброксол 15
Амброксол 15
Сироп 15 мг/5 мл флакон полімерний 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 59,24 грн
в 628 аптеках
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Амброксол-Тева
Амброксол-Тева
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Тева Україна
від 76,60 грн
в 617 аптеках
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Амброксол
Амброксол
Таблетки 30 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від 25,87 грн
в 569 аптеках
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Аброл® SR
Аброл® SR
Капсули подовженої дії 75 мг блістер №10
КУСУМ ФАРМ ООО
від 127,98 грн
в 491 аптеці
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Пектолван® А зі смаком лісових ягід
Пектолван® А зі смаком лісових ягід
Сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Фармак
від 96,52 грн
в 470 аптеках
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Амброксолу гідрохлорид
Амброксолу гідрохлорид
Таблетки 30 мг блістер №20
Червона зірка
від 20,26 грн
в 377 аптеках
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Амброксолу гідрохлорид
Амброксолу гідрохлорид
Таблетки 30 мг блістер №20
Борщагівський ХФЗ
від 22,32 грн
в 366 аптеках
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Амброксол-Тева
Амброксол-Тева
Розчин оральний 7,5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл з дозуючою скляночкою №1
Тева Україна
від 132,35 грн
в 349 аптеках
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