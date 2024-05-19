Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИМуколітичні засобиАцетилцистеїнАЦЦ® 100Ціни в аптеках

АЦЦ® 100 порошок для орального розчину 100 мг пакетик 3 г, №20 - Київ (99300) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1026 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
298,99
Економія: -54,24 грн
244,75 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), пакетик (8)
353,80
Економія: -109,10 грн
244,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: пакетик (15)
353,80
Економія: -109,10 грн
244,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
239,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1), пакетик (6)
271,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), пакетик (5)
270,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
239,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10), пакетик (7)
271,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (3), пакетик (5)
353,80
Економія: -109,10 грн
244,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
309,99
Економія: -65,24 грн
244,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
239,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1), пакетик (4)
270,10 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: порошок для орального розчину (18)
283,34
Економія: -85,67 грн
197,67 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: пакетик (7)
353,80
Економія: -109,10 грн
244,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), пакетик (15)
353,80
Економія: -109,10 грн
244,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), пакетик (10)
295,35
Економія: -57,10 грн
238,25 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), пакетик (7)
269,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1), пакетик (5)
269,60 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
341,00
Економія: -86,46 грн
254,54 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
217,40 грн