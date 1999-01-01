Київ
Муколітичні засоби
R05C B10
Комбінації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
R05C B10
Комбінації
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Пульмобріз®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Мові Хелс
від
173,36
грн
в 965 аптеках
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Респикс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Organosyn Life Sciences
від
165,00
грн
в 835 аптеках
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Мілістан від кашлю
Таблетки, вкриті оболонкою №20
Мілі Хелскере
від
245,68
грн
в 729 аптеках
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Пульмобріз®
Порошок для оральної суспензії саше 2 г коробка картонна №20
Мові Хелс
від
257,77
грн
в 516 аптеках
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Пульмобріз®
Порошок для оральної суспензії саше 2 г коробка картонна №10
Мові Хелс
від
136,00
грн
в 461 аптеці
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Мілістан сироп від кашлю
Сироп флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Пульмобріз®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №9
Мові Хелс
Немає в наявності
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Респикс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/орал. сусп.
сироп
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
саше 2 г
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
9
10
20
Виробник
Organosyn Life Sciences
Мові Хелс
Мілі Хелскере Лімітед
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