Київ
Муколітичні засоби
R05C B10

Комбінації

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C BМуколітичні засоби
R05C B10Комбінації
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Пульмобріз®
Пульмобріз®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Мові Хелс
від 173,36 грн
в 965 аптеках
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Респикс®
Респикс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Organosyn Life Sciences
від 165,00 грн
в 835 аптеках
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Мілістан від кашлю
Мілістан від кашлю
Таблетки, вкриті оболонкою №20
Мілі Хелскере
від 245,68 грн
в 729 аптеках
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Пульмобріз®
Пульмобріз®
Порошок для оральної суспензії саше 2 г коробка картонна №20
Мові Хелс
від 257,77 грн
в 516 аптеках
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Пульмобріз®
Пульмобріз®
Порошок для оральної суспензії саше 2 г коробка картонна №10
Мові Хелс
від 136,00 грн
в 461 аптеці
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Мілістан сироп від кашлю
Мілістан сироп від кашлю
Сироп флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Пульмобріз®
Пульмобріз®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №9
Мові Хелс
Немає в наявності
Респикс®
Респикс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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