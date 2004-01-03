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Список виробниківДДілео Фарма

Виробник: Ділео Фарма

ТОВ "Ділео Фарма"
04119 м.Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, офіс 404
(044) 538-01-26
(044) 538-01-27
Продукція
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Знайдено: 6 препаратів
Ермуцин® капсули тверді, 300 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Edmond Pharma
Ермуцин® Капсули тверді, 300 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Edmond Pharma
В 1008 аптеках
від 364,87 грн
Ціни в аптеках
Ермуцин® порошок для оральної суспензії, 175 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1; Zeta Farmaceutici S.p.A.
Ермуцин® Порошок для оральної суспензії, 175 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1 Zeta Farmaceutici S.p.A.
В 611 аптеці
від 364,87 грн
Ціни в аптеках
Лантіген Б краплі оральні, супензія, флакон, 18 мл, № 1; Ділео Фарма
Лантіген Б Краплі оральні, супензія, флакон, 18 мл, № 1 Ділео Фарма
В 526 аптеках
від 537,25 грн
Ціни в аптеках
Тантум Верде® льодяники, 3 мг, стік, з м'ятним смаком, з м'ятним смаком, № 20; Ділео Фарма
Тантум Верде® Льодяники, 3 мг, стік, з м'ятним смаком, з м'ятним смаком, № 20 Ділео Фарма
В 1211 аптеці
від 174,02 грн
Ціни в аптеках
Тантум Верде® розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1; Ділео Фарма
Тантум Верде® Розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1 Ділео Фарма
В 1158 аптеках
від 186,11 грн
Ціни в аптеках
Тантум Верде® спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Ділео Фарма
Тантум Верде® Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Ділео Фарма
В 1214 аптеках
від 180,03 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
04119 м.Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, офіс 404
(044) 538-01-26
(044) 538-01-27
Знайдено: 6 препаратів
Ермуцин® капсули тверді, 300 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; Edmond Pharma
Ермуцин® Капсули тверді, 300 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 Edmond Pharma
В 1008 аптеках
від 364,87 грн
Ціни в аптеках
Ермуцин® порошок для оральної суспензії, 175 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1; Zeta Farmaceutici S.p.A.
Ермуцин® Порошок для оральної суспензії, 175 мг/5 мл, флакон, для приготування 100 мл суспензії, д/п 100 мл сусп., № 1 Zeta Farmaceutici S.p.A.
В 611 аптеці
від 364,87 грн
Ціни в аптеках
Лантіген Б краплі оральні, супензія, флакон, 18 мл, № 1; Ділео Фарма
Лантіген Б Краплі оральні, супензія, флакон, 18 мл, № 1 Ділео Фарма
В 526 аптеках
від 537,25 грн
Ціни в аптеках
Тантум Верде® льодяники, 3 мг, стік, з м'ятним смаком, з м'ятним смаком, № 20; Ділео Фарма
Тантум Верде® Льодяники, 3 мг, стік, з м'ятним смаком, з м'ятним смаком, № 20 Ділео Фарма
В 1211 аптеці
від 174,02 грн
Ціни в аптеках
Тантум Верде® розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1; Ділео Фарма
Тантум Верде® Розчин для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 120 мл, № 1 Ділео Фарма
В 1158 аптеках
від 186,11 грн
Ціни в аптеках
Тантум Верде® спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1; Ділео Фарма
Тантум Верде® Спрей для ротової порожнини, 1,5 мг/мл, флакон, 30 мл, № 1 Ділео Фарма
В 1214 аптеках
від 180,03 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції