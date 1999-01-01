Київ
Муколітичні засоби
R05C B01

Ацетилцистеїн

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C BМуколітичні засоби
R05C B01Ацетилцистеїн
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 600 мг пакетик 3 г №6
Sandoz
від 291,24 грн
в 959 аптеках
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АЦЦ® 200
АЦЦ® 200
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від 241,10 грн
в 947 аптеках
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АЦЦ® Лонг
АЦЦ® Лонг
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Sandoz
від 265,64 грн
в 942 аптеках
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АЦЦ® Лонг Лимон
АЦЦ® Лонг Лимон
Таблетки шипучі 600 мг саше №6
Sandoz
від 243,48 грн
в 926 аптеках
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від 273,17 грн
в 889 аптеках
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АЦЦ® 100
АЦЦ® 100
Порошок для орального розчину 100 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від 204,90 грн
в 886 аптеках
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Рапіра® 600
Рапіра® 600
Порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №10
Фармак
від 232,51 грн
в 828 аптеках
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АЦЦ® 200
АЦЦ® 200
Таблетки шипучі 200 мг туба №20
Sandoz
від 244,10 грн
в 768 аптеках
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Евкабал® 600 саше
Евкабал® 600 саше
Порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
від 348,07 грн
в 768 аптеках
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Дваце Лонг
Дваце Лонг
Гранули для орального застосування 600 мг саше 3 г №10
Дарниця ФФ
від 168,81 грн
в 740 аптеках
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Дваце 200
Дваце 200
Таблетки шипучі 200 мг туба №20
Дарниця ФФ
від 107,27 грн
в 706 аптеках
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Дваце Лонг
Дваце Лонг
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Дарниця ФФ
від 194,22 грн
в 705 аптеках
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Евкабал® 200 саше
Евкабал® 200 саше
Порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
від 162,00 грн
в 683 аптеках
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Рапіра® Ефертаб 600
Рапіра® Ефертаб 600
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Фармак
від 239,43 грн
в 667 аптеках
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Ацетилцистеїн-Тева
Ацетилцистеїн-Тева
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Тева Україна
від 191,74 грн
в 635 аптеках
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Дваце 200
Дваце 200
Гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
від 144,64 грн
в 612 аптеках
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Дваце Лонг гарячий напій
Дваце Лонг гарячий напій
Гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
від 89,84 грн
в 569 аптеках
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Рапіра® 200
Рапіра® 200
Порошок для орального розчину 200 мг/г саше 1 г №20
Фармак
від 155,49 грн
в 564 аптеках
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Асиброкс
Асиброкс
Таблетки шипучі 600 мг стрип №10
Уорлд Медицин
від 249,24 грн
в 475 аптеках
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Асиброкс
Асиброкс
Таблетки шипучі 200 мг стрип №20
Уорлд Медицин
від 207,70 грн
в 425 аптеках
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