Київ
Муколітичні засоби
R05C B01
Ацетилцистеїн
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C B
Муколітичні засоби
R05C B01
Ацетилцистеїн
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 600 мг пакетик 3 г №6
Sandoz
від
291,24
грн
в 959 аптеках
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АЦЦ® 200
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від
241,10
грн
в 947 аптеках
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АЦЦ® Лонг
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Sandoz
від
265,64
грн
в 942 аптеках
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АЦЦ® Лонг Лимон
Таблетки шипучі 600 мг саше №6
Sandoz
від
243,48
грн
в 926 аптеках
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від
273,17
грн
в 889 аптеках
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АЦЦ® 100
Порошок для орального розчину 100 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від
204,90
грн
в 886 аптеках
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Рапіра® 600
Порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №10
Фармак
від
232,51
грн
в 828 аптеках
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АЦЦ® 200
Таблетки шипучі 200 мг туба №20
Sandoz
від
244,10
грн
в 768 аптеках
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Евкабал® 600 саше
Порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
від
348,07
грн
в 768 аптеках
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Дваце Лонг
Гранули для орального застосування 600 мг саше 3 г №10
Дарниця ФФ
від
168,81
грн
в 740 аптеках
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Дваце 200
Таблетки шипучі 200 мг туба №20
Дарниця ФФ
від
107,27
грн
в 706 аптеках
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Дваце Лонг
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Дарниця ФФ
від
194,22
грн
в 705 аптеках
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Евкабал® 200 саше
Порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
від
162,00
грн
в 683 аптеках
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Рапіра® Ефертаб 600
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Фармак
від
239,43
грн
в 667 аптеках
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Ацетилцистеїн-Тева
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Тева Україна
від
191,74
грн
в 635 аптеках
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Дваце 200
Гранули для орального розчину 200 мг/г саше №20
Дарниця ФФ
від
144,64
грн
в 612 аптеках
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Дваце Лонг гарячий напій
Гранули для орального розчину 600 мг саше 3 г №6
Дарниця ФФ
від
89,84
грн
в 569 аптеках
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Рапіра® 200
Порошок для орального розчину 200 мг/г саше 1 г №20
Фармак
від
155,49
грн
в 564 аптеках
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Асиброкс
Таблетки шипучі 600 мг стрип №10
Уорлд Медицин
від
249,24
грн
в 475 аптеках
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Асиброкс
Таблетки шипучі 200 мг стрип №20
Уорлд Медицин
від
207,70
грн
в 425 аптеках
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
INPHARMA Trading SIA
Sandoz
esparma
Асіно Україна
Вертекс
Галафарм
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Замбон
Здоров'я ФК
Корпорація Здоров'я
Медичний центр М.Т.К.
Стада
ТОВ "Тернофарм"
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фармак
Фармтехнологія
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