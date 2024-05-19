АЦЦ® Гарячий напій мед лимон порошок для орального розчину 600 мг пакетик 3 г, №6 - Київ (110517) Лікарський препарат - ціни
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), пакетик (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека доброго дня
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31