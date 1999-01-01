Київ
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X02
Піритинол
N06B X03
Пірацетам
N06B X06
Цитиколін
N06B X16
Прамірацетам
N06B X18
Вінпоцетин
N06B X20**
Інші
N06B X21
Темгіколурил
N06B X22
Фенібут
N06B X23**
Кислота гамма-амінобутирова (ГАМК) та її похідні
N06B X26**
Гідролізати та деривати тканин
N06B X53**
Пірацетам, комбінації
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Біфрен®
Капсули 250 мг блістер №20
Асіно Україна
від
263,23
грн
в 989 аптеках
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Адаптол®
Капсули 300 мг блістер №20
Олайнфарм
від
346,92
грн
в 925 аптеках
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Фезам®
Капсули тверді блістер №60
Тева Україна
від
490,20
грн
в 918 аптеках
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Адаптол®
Таблетки 500 мг №20
Олайнфарм
від
482,68
грн
в 914 аптеках
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Кавінтон
Таблетки 5 мг №50
Гедеон Ріхтер
від
385,70
грн
в 910 аптеках
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Когнум
Таблетки 500 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
544,40
грн
в 902 аптеках
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Когнум
Таблетки 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
308,70
грн
в 902 аптеках
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Нообут® ІС
Таблетки 0,25 г блістер в пачці №20
ІнтерХім
від
241,09
грн
в 898 аптеках
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Нейро-Норм
Капсули контурна чарункова упаковка №60
Дарниця ФФ
від
216,01
грн
в 895 аптеках
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Мебікар ІС
Таблетки 0,3 г в пачці №20
ІнтерХім
від
256,34
грн
в 890 аптеках
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Аміналон®-КВ
Капсули тверді 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
51,40
грн
в 862 аптеках
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Кавінтон форте
Таблетки 10 мг №90
Гедеон Ріхтер
від
1002,12
грн
в 858 аптеках
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Мебікар ІС
Таблетки 0,5 г в пачці №20
ІнтерХім
від
376,11
грн
в 856 аптеках
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Тіоцетам® Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Артеріум
від
284,25
грн
в 845 аптеках
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Кваніл
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
909,99
грн
в 845 аптеках
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Тіоцетам®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
263,25
грн
в 833 аптеках
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Тіоцетам®
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
343,29
грн
в 809 аптеках
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Ноофен®
Таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
від
866,90
грн
в 805 аптеках
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Нейроксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від
572,96
грн
в 803 аптеках
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Пірацетам
Капсули 0,4 г №60
Фармак
від
88,81
грн
в 786 аптеках
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Форма випуску
гран.
капс.
капс. тверд.
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/оральн. р-ну
р-н д/орал. застос.
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н орал.
сусп. д/перорал. застос.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.1 г
0.3 г
0.4 г
0.5 г
0.005 г
0.25 г
1 г
2 мг/мл
3 г
4 г
5 мг
5 мг/мл
10 мг
10 мг/мл
20 %
100 мг
100 мг/1 г
100 мг/1 доза
100 мг/доза
100 мг/мл
125 мг/мл
200 мг
200 мг/мл
215.2 мг/мл
250 мг
250 мг/мл
300 мг
300 мг + 5 мг
400 мг
400 мг + 25 мг
500 мг
500 мг/1 доза
500 мг/4 мл
500 мг/доза
600 мг
800 мг
1000 мг
1000 мг/4 мл
1200 мг
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Пакування
амп. 0.5 мл
амп. 2 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. 15 мл
амп. 20 мл
амп. п/е 5 мл
амп. п/е 10 мл
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
пакетик 1 г
пакетик 2.5 г
саше 1.5 г
саше 2.5 г
саше 10 мл
фл.
фл. 4 мл
фл. 10 г
фл. 10 мл
фл. 20 г
фл. 30 мл
фл. 45 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з доз. пристр. 50 мл
фл. полімер. 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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4
5
10
12
14
15
20
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30
40
50
60
90
100
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Виробник
Alpen Pharma AG
Ferrer International, S.A.
Merck KGaA
Micro Labs
Mili Healthcare
Євро-Фарма
ІнтерХім
Амакса
Астрафарм
Асіно Україна
Бєлмедпрепарати
Бі-Фарма
Біофрам
Гедеон Ріхтер
Дарниця ФФ
ЕВЕР Нейро Фарма
Егіс
Здоров'я ФК
Здоров'я ФФ
Здоровье
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум Фарм
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лекхім
Лекхім-Харків
Магіс Фармасьютічі
Мікрохім
НІР
Новофарм-Биосинтез
Новофарм-Біосинтез
ООО "Олфа"
ООО "Фармасел"
Олайнфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Рік-Фарм
Софарма
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Технолог
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Уорлд Медицин
Ф.І.Р.М.А. С.п.А (Менаріні Груп)
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
ФарКоС
Фармак
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Фитофарм
Червона зірка
ЮСБ Фарма Сектор
Юрія-Фарм
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