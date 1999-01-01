Київ
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X

Різні психостимулювальні та ноотропні засоби

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
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Біфрен®
Біфрен®
Капсули 250 мг блістер №20
Асіно Україна
від 263,23 грн
в 989 аптеках
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Адаптол®
Адаптол®
Капсули 300 мг блістер №20
Олайнфарм
від 346,92 грн
в 925 аптеках
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Фезам®
Фезам®
Капсули тверді блістер №60
Тева Україна
від 490,20 грн
в 918 аптеках
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Адаптол®
Адаптол®
Таблетки 500 мг №20
Олайнфарм
від 482,68 грн
в 914 аптеках
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Кавінтон
Кавінтон
Таблетки 5 мг №50
Гедеон Ріхтер
від 385,70 грн
в 910 аптеках
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Когнум
Когнум
Таблетки 500 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 544,40 грн
в 902 аптеках
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Когнум
Когнум
Таблетки 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 308,70 грн
в 902 аптеках
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Нообут® ІС
Нообут® ІС
Таблетки 0,25 г блістер в пачці №20
ІнтерХім
від 241,09 грн
в 898 аптеках
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Нейро-Норм
Нейро-Норм
Капсули контурна чарункова упаковка №60
Дарниця ФФ
від 216,01 грн
в 895 аптеках
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Мебікар ІС
Мебікар ІС
Таблетки 0,3 г в пачці №20
ІнтерХім
від 256,34 грн
в 890 аптеках
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Аміналон®-КВ
Аміналон®-КВ
Капсули тверді 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 51,40 грн
в 862 аптеках
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Кавінтон форте
Кавінтон форте
Таблетки 10 мг №90
Гедеон Ріхтер
від 1002,12 грн
в 858 аптеках
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Мебікар ІС
Мебікар ІС
Таблетки 0,5 г в пачці №20
ІнтерХім
від 376,11 грн
в 856 аптеках
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Тіоцетам® Форте
Тіоцетам® Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Артеріум
від 284,25 грн
в 845 аптеках
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Кваніл
Кваніл
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 909,99 грн
в 845 аптеках
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Тіоцетам®
Тіоцетам®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 263,25 грн
в 833 аптеках
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Тіоцетам®
Тіоцетам®
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 343,29 грн
в 809 аптеках
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Ноофен®
Ноофен®
Таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
від 866,90 грн
в 805 аптеках
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Нейроксон®
Нейроксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від 572,96 грн
в 803 аптеках
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Пірацетам
Пірацетам
Капсули 0,4 г №60
Фармак
від 88,81 грн
в 786 аптеках
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