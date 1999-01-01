Київ
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B

ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
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Що таке психостимулятори?

У всьому світі психостимулятори є психоактивними речовинами, що застосовують найчастіше.

Психостимулятор - це психотропна речовина, що має здатність стимулювати центральну нервову систему (ЦНС). Психостимулятори викликають збудження та піднесений настрій, а також підвищену пильність та збудження. Ефект зазначеної групи фармакотерапевтичних засобів полягає у прискоренні передачі нервових імпульсів у головному мозку. Також психостимулятор можна визначити, як речовину, що не має депресорних або галюциногенних властивостей (Favrod-Coune T., Broers B., 2010).

Психостимулятори: класифікація (ATC/DDD Index 2022)

Симпатоміметики центральної дії:

  • амфетамін;
  • армодафініл;
  • атомоксетин;
  • дексамфетамін;
  • дексметилфенідат;
  • ліздексамфетамін;
  • метамфетамін:
  • метилфенідат;
  • модафініл;
  • пемолін;
  • сольріамфетол;
  • фенетилін;
  • фенкамфамін;
  • фенозолон.

Похідні ксантину:

  • кофеїн;
  • пропентофілін.

Інші психостимулятори та психостимулятори-ноотропи:

  • адрафініл;
  • анірацетам;
  • ацетилкарнітин;
  • вінпоцетин;
  • деанол;
  • ідебенон;
  • лінопірдин;
  • меклофеноксат;
  • нізофенон;
  • оксирацетам;
  • піпрадрол;
  • пірацетам;
  • пірисуданол;
  • піритинол;
  • прамірацетам;
  • пролінтан;
  • темгіколурил;
  • фенібут;
  • фіпексид;
  • цитиколін.

Психостимулятори: механізм дії

Механізм дії психостимуляторів полягає у підвищенні рівня катехоламінів у нервовій системі та агоністичній активності щодо адренергічних рецепторів.

Амфетаміни. Механізм дії амфетамінів полягає в індукції катехоламінів, а саме норепінефрину та дофаміну. Зазначені катехоламіни викликають бадьорість, ейфорію, підвищення лібідо та покращення когнітивних здібностей.

Цей клас фармакотерапевтичних засобів також включає речовини, які не є терапевтичними агентами, такі як 3,4-метилендіоксиметамфетамін (інші назви - МDMA, екстазі); метилендіоксипіровалерон та мефедрон (Nutt D. et al., 2007; Meyer J.S., 2013; Docherty J.R; Alsufyani H.A., 2021).

Кокаїн. Більшість ефектів кокаїну виникає у результаті блокади білка-транспортера дофаміну, що призводить до підвищення концентрації дофаміну в синаптичній щілині, отже, посилюється його дія.

Кофеїн має унікальний психостимулювальний механізм дії, оскільки він є інгібітором аденозинових рецепторів. Інгібування цих рецепторів покращує процеси неспання та усуває сонливість.

Кофеїн також підвищує внутрішньоочний тиск (Nehlig A. et al., 1992).

Метилфенідат блокує транспортні білки: дофаміну (dopamine active transporter - DAT) та норепінефрину (norepinephrine transporter - NET), викликаючи підвищення рівнів дофаміну та норепінефрину у результаті інгібування їх зворотнього захоплення (Volkow N.D. et al., 2002).

Модафініл - стимулятор ЦНС, що застосовується при сонливості, пов'язаній із синдромом обструктивного апное сну, нарколепсією та порушеннях сну, зумовлених позмінною роботою. Він є слабким інгібітором захоплення дофаміну, хоча точний механізм його стимулювальної дії залишається невідомим.

Псевдоефедрин - це фармакотерапевтичний засіб, що застосовується як назальний деконгестант та стимулятор. Псевдоефедрин належить до класу фенетиламінів. Входить до складу багатьох комбінованих безрецептурних препаратів (такі психостимулятори відпускаються без рецепта в Україні) для усунення симптомів застудних захворювань.

Ефедрин активує α- та β-адренергічні рецептори, а також інгібує активність моноаміноксидази та катехоламіно-О-метилтрансферази, тим самим посилюючи дію епінефрину (Persky A.M. et al., 2004).

Показання до прийому психостимуляторів

Кофеїн є найбільш поширеним у світі стимулятором, що застосовується у медичній практиці. Він також міститься у складі різних напоїв, які вживають для підвищення працездатності та з метою відновлення.

Інші легальні психостимулятори в Україні застосовують для підвищення працездатності, виходячи з індивідуальних особливостей пацієнта та наявності у нього певних симптомів (Cornelis M.C., 2019).

Амфетаміни приймають як з медичною, так і з рекреаційною метою. Вони проявляють цілий спектр ефектів, включаючи підвищення загальної та когнітивної працездатності, а також викликають стан ейфорії.

Для лікування пацієнтів із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності зазвичай застосовують комбінацію декстроамфетаміну та левоамфетаміну, а також чистий декстроамфетамін та ліздексамфетамін. Метамфетамін є поширеним та нелегальним психостимулювальним засобом, що приймають з рекреаційною метою.

Показаннями до прийому психостимуляторів є:

  • синдром дефіциту уваги з гіперактивністю;
  • нарколепсія;
  • бронхіальна астма;
  • ожиріння;
  • закладеність носа та навколоносових пазух;
  • артеріальна гіпотензія внаслідок дії анестезії

Протипоказання до призначення психостимуляторів

Протипоказання та небажані ефекти окремих психостимулювальних фармакотерапевтичних препаратів дивіться у повній інструкції для застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

Де можна придбати психостимулятори?

Оскільки ця група фармакотерапевтичних засобів впливає на ЦНС, зазначені препарати відпускаються за рецептом, який виписує лікар.

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