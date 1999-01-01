Що таке психостимулятори?

У всьому світі психостимулятори є психоактивними речовинами, що застосовують найчастіше.

Психостимулятор - це психотропна речовина, що має здатність стимулювати центральну нервову систему (ЦНС). Психостимулятори викликають збудження та піднесений настрій, а також підвищену пильність та збудження. Ефект зазначеної групи фармакотерапевтичних засобів полягає у прискоренні передачі нервових імпульсів у головному мозку. Також психостимулятор можна визначити, як речовину, що не має депресорних або галюциногенних властивостей (Favrod-Coune T., Broers B., 2010).

Психостимулятори: класифікація (ATC/DDD Index 2022)

Симпатоміметики центральної дії:

амфетамін;

армодафініл;

атомоксетин;

дексамфетамін;

дексметилфенідат;

ліздексамфетамін;

метамфетамін:

метилфенідат;

модафініл;

пемолін;

сольріамфетол;

фенетилін;

фенкамфамін;

фенозолон.

Похідні ксантину:

кофеїн;

пропентофілін.

Інші психостимулятори та психостимулятори-ноотропи:

адрафініл;

анірацетам;

ацетилкарнітин;

вінпоцетин;

деанол;

ідебенон;

лінопірдин;

меклофеноксат;

нізофенон;

оксирацетам;

піпрадрол;

пірацетам;

пірисуданол;

піритинол;

прамірацетам;

пролінтан;

темгіколурил;

фенібут;

фіпексид;

цитиколін.

Психостимулятори: механізм дії

Механізм дії психостимуляторів полягає у підвищенні рівня катехоламінів у нервовій системі та агоністичній активності щодо адренергічних рецепторів.

Амфетаміни. Механізм дії амфетамінів полягає в індукції катехоламінів, а саме норепінефрину та дофаміну. Зазначені катехоламіни викликають бадьорість, ейфорію, підвищення лібідо та покращення когнітивних здібностей.

Цей клас фармакотерапевтичних засобів також включає речовини, які не є терапевтичними агентами, такі як 3,4-метилендіоксиметамфетамін (інші назви - МDMA, екстазі); метилендіоксипіровалерон та мефедрон (Nutt D. et al., 2007; Meyer J.S., 2013; Docherty J.R; Alsufyani H.A., 2021).

Кокаїн. Більшість ефектів кокаїну виникає у результаті блокади білка-транспортера дофаміну, що призводить до підвищення концентрації дофаміну в синаптичній щілині, отже, посилюється його дія.

Кофеїн має унікальний психостимулювальний механізм дії, оскільки він є інгібітором аденозинових рецепторів. Інгібування цих рецепторів покращує процеси неспання та усуває сонливість.

Кофеїн також підвищує внутрішньоочний тиск (Nehlig A. et al., 1992).

Метилфенідат блокує транспортні білки: дофаміну (dopamine active transporter - DAT) та норепінефрину (norepinephrine transporter - NET), викликаючи підвищення рівнів дофаміну та норепінефрину у результаті інгібування їх зворотнього захоплення (Volkow N.D. et al., 2002).

Модафініл - стимулятор ЦНС, що застосовується при сонливості, пов'язаній із синдромом обструктивного апное сну, нарколепсією та порушеннях сну, зумовлених позмінною роботою. Він є слабким інгібітором захоплення дофаміну, хоча точний механізм його стимулювальної дії залишається невідомим.

Псевдоефедрин - це фармакотерапевтичний засіб, що застосовується як назальний деконгестант та стимулятор. Псевдоефедрин належить до класу фенетиламінів. Входить до складу багатьох комбінованих безрецептурних препаратів (такі психостимулятори відпускаються без рецепта в Україні) для усунення симптомів застудних захворювань.

Ефедрин активує α- та β-адренергічні рецептори, а також інгібує активність моноаміноксидази та катехоламіно-О-метилтрансферази, тим самим посилюючи дію епінефрину (Persky A.M. et al., 2004).

Показання до прийому психостимуляторів

Кофеїн є найбільш поширеним у світі стимулятором, що застосовується у медичній практиці. Він також міститься у складі різних напоїв, які вживають для підвищення працездатності та з метою відновлення.

Інші легальні психостимулятори в Україні застосовують для підвищення працездатності, виходячи з індивідуальних особливостей пацієнта та наявності у нього певних симптомів (Cornelis M.C., 2019).

Амфетаміни приймають як з медичною, так і з рекреаційною метою. Вони проявляють цілий спектр ефектів, включаючи підвищення загальної та когнітивної працездатності, а також викликають стан ейфорії.

Для лікування пацієнтів із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності зазвичай застосовують комбінацію декстроамфетаміну та левоамфетаміну, а також чистий декстроамфетамін та ліздексамфетамін. Метамфетамін є поширеним та нелегальним психостимулювальним засобом, що приймають з рекреаційною метою.

Показаннями до прийому психостимуляторів є:

синдром дефіциту уваги з гіперактивністю;

нарколепсія;

бронхіальна астма;

ожиріння;

закладеність носа та навколоносових пазух;

артеріальна гіпотензія внаслідок дії анестезії

Протипоказання до призначення психостимуляторів

Протипоказання та небажані ефекти окремих психостимулювальних фармакотерапевтичних препаратів дивіться у повній інструкції для застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

Де можна придбати психостимулятори?

Оскільки ця група фармакотерапевтичних засобів впливає на ЦНС, зазначені препарати відпускаються за рецептом, який виписує лікар.