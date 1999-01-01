У всьому світі психостимулятори є психоактивними речовинами, що застосовують найчастіше.
Психостимулятор - це психотропна речовина, що має здатність стимулювати центральну нервову систему (ЦНС). Психостимулятори викликають збудження та піднесений настрій, а також підвищену пильність та збудження. Ефект зазначеної групи фармакотерапевтичних засобів полягає у прискоренні передачі нервових імпульсів у головному мозку. Також психостимулятор можна визначити, як речовину, що не має депресорних або галюциногенних властивостей (Favrod-Coune T., Broers B., 2010).
Симпатоміметики центральної дії:
Похідні ксантину:
Інші психостимулятори та психостимулятори-ноотропи:
Механізм дії психостимуляторів полягає у підвищенні рівня катехоламінів у нервовій системі та агоністичній активності щодо адренергічних рецепторів.
Амфетаміни. Механізм дії амфетамінів полягає в індукції катехоламінів, а саме норепінефрину та дофаміну. Зазначені катехоламіни викликають бадьорість, ейфорію, підвищення лібідо та покращення когнітивних здібностей.
Цей клас фармакотерапевтичних засобів також включає речовини, які не є терапевтичними агентами, такі як 3,4-метилендіоксиметамфетамін (інші назви - МDMA, екстазі); метилендіоксипіровалерон та мефедрон (Nutt D. et al., 2007; Meyer J.S., 2013; Docherty J.R; Alsufyani H.A., 2021).
Кокаїн. Більшість ефектів кокаїну виникає у результаті блокади білка-транспортера дофаміну, що призводить до підвищення концентрації дофаміну в синаптичній щілині, отже, посилюється його дія.
Кофеїн має унікальний психостимулювальний механізм дії, оскільки він є інгібітором аденозинових рецепторів. Інгібування цих рецепторів покращує процеси неспання та усуває сонливість.
Кофеїн також підвищує внутрішньоочний тиск (Nehlig A. et al., 1992).
Метилфенідат блокує транспортні білки: дофаміну (dopamine active transporter - DAT) та норепінефрину (norepinephrine transporter - NET), викликаючи підвищення рівнів дофаміну та норепінефрину у результаті інгібування їх зворотнього захоплення (Volkow N.D. et al., 2002).
Модафініл - стимулятор ЦНС, що застосовується при сонливості, пов'язаній із синдромом обструктивного апное сну, нарколепсією та порушеннях сну, зумовлених позмінною роботою. Він є слабким інгібітором захоплення дофаміну, хоча точний механізм його стимулювальної дії залишається невідомим.
Псевдоефедрин - це фармакотерапевтичний засіб, що застосовується як назальний деконгестант та стимулятор. Псевдоефедрин належить до класу фенетиламінів. Входить до складу багатьох комбінованих безрецептурних препаратів (такі психостимулятори відпускаються без рецепта в Україні) для усунення симптомів застудних захворювань.
Ефедрин активує α- та β-адренергічні рецептори, а також інгібує активність моноаміноксидази та катехоламіно-О-метилтрансферази, тим самим посилюючи дію епінефрину (Persky A.M. et al., 2004).
Кофеїн є найбільш поширеним у світі стимулятором, що застосовується у медичній практиці. Він також міститься у складі різних напоїв, які вживають для підвищення працездатності та з метою відновлення.
Інші легальні психостимулятори в Україні застосовують для підвищення працездатності, виходячи з індивідуальних особливостей пацієнта та наявності у нього певних симптомів (Cornelis M.C., 2019).
Амфетаміни приймають як з медичною, так і з рекреаційною метою. Вони проявляють цілий спектр ефектів, включаючи підвищення загальної та когнітивної працездатності, а також викликають стан ейфорії.
Для лікування пацієнтів із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності зазвичай застосовують комбінацію декстроамфетаміну та левоамфетаміну, а також чистий декстроамфетамін та ліздексамфетамін. Метамфетамін є поширеним та нелегальним психостимулювальним засобом, що приймають з рекреаційною метою.
Показаннями до прийому психостимуляторів є:
Протипоказання та небажані ефекти окремих психостимулювальних фармакотерапевтичних препаратів дивіться у повній інструкції для застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.
Оскільки ця група фармакотерапевтичних засобів впливає на ЦНС, зазначені препарати відпускаються за рецептом, який виписує лікар.