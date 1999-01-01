Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X03
Пірацетам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X03
Пірацетам
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Пірацетам
Капсули 0,4 г №60
Фармак
від
88,81
грн
в 786 аптеках
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Луцетам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
від
156,30
грн
в 677 аптеках
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Пірацетам-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
64,68
грн
в 577 аптеках
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Луцетам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
від
189,95
грн
в 574 аптеках
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Луцетам®
Розчин для ін'єкцій 1 г ампула 5 мл блістер №10
Егіс
від
202,69
грн
в 555 аптеках
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Пірацетам
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
від
49,25
грн
в 529 аптеках
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Пірацетам-Дарниця
Таблетки 400 мг контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від
49,68
грн
в 526 аптеках
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Пірацетам-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг контурна чарункова упаковка №60
Дарниця ФФ
від
52,91
грн
в 503 аптеках
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Пірацетам
Розчин для ін'єкцій 20 % ампула 10 мл блістер у пачці №10
Фармак
від
68,95
грн
в 492 аптеках
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Пірацетам
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
64,95
грн
в 424 аптеках
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Пірацетам-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 10 мл у картонній коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
71,00
грн
в 325 аптеках
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Пірацетам
Таблетки 400 мг блістер в пачці №60
Червона зірка
від
85,53
грн
в 317 аптеках
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Луцетам®
Розчин для ін'єкцій 3 г ампула 15 мл блістер №4
Егіс
від
235,51
грн
в 301 аптеці
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Торацетам
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від
142,55
грн
в 290 аптеках
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Торацетам
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула поліетиленова 10 мл №10
ООО "Фармасел"
від
262,80
грн
в 283 аптеках
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Пірацетам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер в пачці №60
Борщагівський ХФЗ
від
46,16
грн
в 232 аптеках
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Ноотропіл®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг №20
ЮСБ Фарма Сектор
від
133,03
грн
в 170 аптеках інших міст
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Луцетам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
від
137,17
грн
в 151 аптеці
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Пірацетам
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл блістер №10
Лекхім-Харків
від
102,80
грн
в 151 аптеці
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Ноотропіл®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл №12
ЮСБ Фарма Сектор
від
92,20
грн
в 139 аптеках інших міст
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Форма випуску
капс.
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.4 г
1 г
3 г
20 %
200 мг
200 мг/мл
400 мг
800 мг
1200 мг
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Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. 15 мл
амп. 20 мл
амп. п/е 5 мл
амп. п/е 10 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл.
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Кількість штук в упаковці
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30
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Виробник
Дарниця ФФ
Егіс
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармак
Червона зірка
ЮСБ Фарма Сектор
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