Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X03

Пірацетам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X03Пірацетам
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Пірацетам
Пірацетам
Капсули 0,4 г №60
Фармак
від 88,81 грн
в 786 аптеках
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Луцетам®
Луцетам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер №30
Егіс
від 156,30 грн
в 677 аптеках
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Пірацетам-Дарниця
Пірацетам-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 64,68 грн
в 577 аптеках
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Луцетам®
Луцетам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер №20
Егіс
від 189,95 грн
в 574 аптеках
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Луцетам®
Луцетам®
Розчин для ін'єкцій 1 г ампула 5 мл блістер №10
Егіс
від 202,69 грн
в 555 аптеках
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Пірацетам
Пірацетам
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
від 49,25 грн
в 529 аптеках
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Пірацетам-Дарниця
Пірацетам-Дарниця
Таблетки 400 мг контурна чарункова упаковка пачка №30
Дарниця ФФ
від 49,68 грн
в 526 аптеках
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Пірацетам-Дарниця
Пірацетам-Дарниця
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг контурна чарункова упаковка №60
Дарниця ФФ
від 52,91 грн
в 503 аптеках
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Пірацетам
Пірацетам
Розчин для ін'єкцій 20 % ампула 10 мл блістер у пачці №10
Фармак
від 68,95 грн
в 492 аптеках
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Пірацетам
Пірацетам
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 64,95 грн
в 424 аптеках
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Пірацетам-Здоров'я
Пірацетам-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 10 мл у картонній коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 71,00 грн
в 325 аптеках
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Пірацетам
Пірацетам
Таблетки 400 мг блістер в пачці №60
Червона зірка
від 85,53 грн
в 317 аптеках
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Луцетам®
Луцетам®
Розчин для ін'єкцій 3 г ампула 15 мл блістер №4
Егіс
від 235,51 грн
в 301 аптеці
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Торацетам
Торацетам
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від 142,55 грн
в 290 аптеках
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Торацетам
Торацетам
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула поліетиленова 10 мл №10
ООО "Фармасел"
від 262,80 грн
в 283 аптеках
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Пірацетам
Пірацетам
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер в пачці №60
Борщагівський ХФЗ
від 46,16 грн
в 232 аптеках
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Ноотропіл®
Ноотропіл®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг №20
ЮСБ Фарма Сектор
від 133,03 грн
в 170 аптеках інших міст
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Луцетам®
Луцетам®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №60
Егіс
від 137,17 грн
в 151 аптеці
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Пірацетам
Пірацетам
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл блістер №10
Лекхім-Харків
від 102,80 грн
в 151 аптеці
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Ноотропіл®
Ноотропіл®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 5 мл №12
ЮСБ Фарма Сектор
від 92,20 грн
в 139 аптеках інших міст
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