Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X21
Темгіколурил
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X21
Темгіколурил
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Адаптол®
Капсули 300 мг блістер №20
Олайнфарм
від
346,92
грн
в 925 аптеках
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Адаптол®
Таблетки 500 мг №20
Олайнфарм
від
482,68
грн
в 914 аптеках
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Мебікар ІС
Таблетки 0,3 г в пачці №20
ІнтерХім
від
256,34
грн
в 890 аптеках
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Мебікар ІС
Таблетки 0,5 г в пачці №20
ІнтерХім
від
376,11
грн
в 856 аптеках
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Транквілар® ІС
Таблетки 0,3 г блістер №20
ІнтерХім
від
242,94
грн
в 651 аптеці
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Мебікар-Фаркос
Капсули 300 мг блістер №24
ФарКоС
від
197,06
грн
в 42 аптеках
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Форма випуску
капс.
табл.
Дозування
0.3 г
0.5 г
300 мг
500 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
24
Виробник
ІнтерХім
Олайнфарм
ФарКоС
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