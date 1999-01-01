Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X21

Темгіколурил

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X21Темгіколурил
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Адаптол®
Адаптол®
Капсули 300 мг блістер №20
Олайнфарм
від 346,92 грн
в 925 аптеках
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Адаптол®
Адаптол®
Таблетки 500 мг №20
Олайнфарм
від 482,68 грн
в 914 аптеках
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Мебікар ІС
Мебікар ІС
Таблетки 0,3 г в пачці №20
ІнтерХім
від 256,34 грн
в 890 аптеках
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Мебікар ІС
Мебікар ІС
Таблетки 0,5 г в пачці №20
ІнтерХім
від 376,11 грн
в 856 аптеках
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Транквілар® ІС
Транквілар® ІС
Таблетки 0,3 г блістер №20
ІнтерХім
від 242,94 грн
в 651 аптеці
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Мебікар-Фаркос
Мебікар-Фаркос
Капсули 300 мг блістер №24
ФарКоС
від 197,06 грн
в 42 аптеках
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