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Аміналон таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №50 - Київ (63232) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 700 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
62,83
Економія: -16,96 грн
45,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
44,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
47,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (15)
47,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
44,77 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (24)
45,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
67,80
Економія: -21,93 грн
45,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
44,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
47,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
65,30
Економія: -19,10 грн
46,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (4)
54,73
Економія: -10,27 грн
44,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
47,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3), блістер (1)
47,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
44,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
45,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
56,63
Економія: -12,32 грн
44,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
59,31
Економія: -13,44 грн
45,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
45,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
47,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
56,87
Економія: -12,21 грн
44,66 грн