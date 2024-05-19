Аміналон таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №50 - Київ (63232) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Софіївська, 1/2
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Київ, вул. Хрещатик, 21
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 42
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3), блістер (1)
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7