Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X02

Піритинол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X02Піритинол
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Енцефабол®
Енцефабол®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №50
Мерк КГаА
Немає в наявності
Енцефабол®
Енцефабол®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №100
Мерк КГаА
Немає в наявності
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