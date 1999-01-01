Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X02
Піритинол
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X02
Піритинол
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Енцефабол®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №50
Мерк КГаА
Немає в наявності
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Енцефабол®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №100
Мерк КГаА
Немає в наявності
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Форма випуску
сусп. д/перорал. застос.
табл. в/о
Дозування
4 г
100 мг
Пакування
блістер
фл. 200 мл
Кількість штук в упаковці
1
50
100
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