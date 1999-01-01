Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X18

Вінпоцетин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X18Вінпоцетин
Сортування: По популярності
Кавінтон
Кавінтон
Таблетки 5 мг №50
Гедеон Ріхтер
від 385,70 грн
в 910 аптеках
Знайти в аптеках
Кавінтон форте
Кавінтон форте
Таблетки 10 мг №90
Гедеон Ріхтер
від 1002,12 грн
в 858 аптеках
Знайти в аптеках
Кавінтон
Кавінтон
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Гедеон Ріхтер
від 373,08 грн
в 770 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин-Астрафарм
Вінпоцетин-Астрафарм
Таблетки 5 мг блістер №30
Астрафарм
від 77,19 грн
в 674 аптеках
Знайти в аптеках
Кавінтон форте
Кавінтон форте
Таблетки 10 мг №30
Гедеон Ріхтер
від 388,70 грн
в 612 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин-Дарниця
Вінпоцетин-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 82,03 грн
в 604 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин-Дарниця
Вінпоцетин-Дарниця
Концентрат для приготування інфузійного розчину 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
від 63,08 грн
в 602 аптеках
Знайти в аптеках
Віцеброл
Віцеброл
Таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
від 249,77 грн
в 372 аптеках
Знайти в аптеках
Барвітон
Барвітон
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 183,19 грн
в 340 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин
Вінпоцетин
Таблетки 5 мг блістер у пачці №30
Корпорація Здоров'я
від 53,10 грн
в 170 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин
Вінпоцетин
Таблетки 0,005 г блістер у пачці №30
Лекхім-Харків
від 72,75 грн
в 129 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин
Вінпоцетин
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 2 мл пачка №5
Корпорація Здоров'я
від 18,20 грн
в 102 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин
Вінпоцетин
Таблетки 5 мг №30
Червона зірка
Немає в наявності
Вінпоцетин
Вінпоцетин
Таблетки 10 мг №30
Червона зірка
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране