Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X18
Вінпоцетин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X18
Вінпоцетин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Кавінтон
Таблетки 5 мг №50
Гедеон Ріхтер
від
385,70
грн
в 910 аптеках
Знайти в аптеках
Кавінтон форте
Таблетки 10 мг №90
Гедеон Ріхтер
від
1002,12
грн
в 858 аптеках
Знайти в аптеках
Кавінтон
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Гедеон Ріхтер
від
373,08
грн
в 770 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин-Астрафарм
Таблетки 5 мг блістер №30
Астрафарм
від
77,19
грн
в 674 аптеках
Знайти в аптеках
Кавінтон форте
Таблетки 10 мг №30
Гедеон Ріхтер
від
388,70
грн
в 612 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин-Дарниця
Таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
82,03
грн
в 604 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин-Дарниця
Концентрат для приготування інфузійного розчину 5 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарниця ФФ
від
63,08
грн
в 602 аптеках
Знайти в аптеках
Віцеброл
Таблетки 5 мг блістер №50
Біофрам
від
249,77
грн
в 372 аптеках
Знайти в аптеках
Барвітон
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від
183,19
грн
в 340 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин
Таблетки 5 мг блістер у пачці №30
Корпорація Здоров'я
від
53,10
грн
в 170 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин
Таблетки 0,005 г блістер у пачці №30
Лекхім-Харків
від
72,75
грн
в 129 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин
Концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 2 мл пачка №5
Корпорація Здоров'я
від
18,20
грн
в 102 аптеках
Знайти в аптеках
Вінпоцетин
Таблетки 5 мг №30
Червона зірка
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Вінпоцетин
Таблетки 10 мг №30
Червона зірка
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
табл.
Дозування
0.005 г
5 мг
5 мг/мл
10 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
5
10
20
30
50
90
Показати всі
Виробник
Micro Labs
Астрафарм
Біофрам
Гедеон Ріхтер
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Червона зірка
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню