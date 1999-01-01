Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X22

Фенібут

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X22Фенібут
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Біфрен®
Біфрен®
Капсули 250 мг блістер №20
Асіно Україна
від 263,23 грн
в 989 аптеках
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Нообут® ІС
Нообут® ІС
Таблетки 0,25 г блістер в пачці №20
ІнтерХім
від 241,09 грн
в 898 аптеках
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Ноофен®
Ноофен®
Таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
від 866,90 грн
в 805 аптеках
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Біфрен®
Біфрен®
Капсули 250 мг блістер №60
Асіно Україна
від 748,32 грн
в 784 аптеках
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Ноотрофен-Фаркос
Ноотрофен-Фаркос
Таблетки 250 мг блістер у коробці №20
ФарКоС ФФ
від 170,16 грн
в 719 аптеках
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Нообут® ІС
Нообут® ІС
Таблетки 0,1 г блістер в пачці №20
ІнтерХім
від 134,83 грн
в 672 аптеках
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Фенібут
Фенібут
Таблетки 250 мг блістер у картонній коробці №20
Астрафарм
від 193,96 грн
в 625 аптеках
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Максібрен®
Максібрен®
Таблетки 250 мг блістер №20
Астрафарм
від 362,40 грн
в 457 аптеках
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Нообут® ІС 100
Нообут® ІС 100
Порошок для орального розчину 100 мг/доза саше 2.5 г №10
ІнтерХім
від 96,02 грн
в 455 аптеках
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Нообут® ІС 500
Нообут® ІС 500
Порошок для орального розчину 500 мг/доза саше 2.5 г №10
ІнтерХім
від 300,00 грн
в 452 аптеках
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Фенібут
Фенібут
Таблетки 250 мг блістер №20
Рік-Фарм
від 181,47 грн
в 397 аптеках
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Фенібут
Фенібут
Таблетки 250 мг блістер №20
Тернофарм
від 179,15 грн
в 343 аптеках
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БіБрайт
БіБрайт
Таблетки 250 мг блістер №20
Представництво Баум Фарм ГмбХ
від 295,54 грн
в 172 аптеках
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Феніфрен
Феніфрен
Капсули 250 мг блістер тм baum pharm №20
Червона зірка
від 275,45 грн
в 70 аптеках
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Фенібут
Фенібут
Таблетки 250 мг блістер тм tabula vita №20
від 243,30 грн
в 9 аптеках
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Феніфрен
Феніфрен
Капсули 250 мг блістер №20
Червона зірка
від 267,73 грн
в 7 аптеках інших міст
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Фенібут
Фенібут
Таблетки 250 мг блістер у картонній коробці, тм solution pharm №20
від 235,00 грн
в 7 аптеках
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Фенібут 100
Фенібут 100
Порошок для орального розчину 100 мг/1 г пакетик 1 г №10
Здоров'я ФК
від 110,40 грн
в 5 аптеках
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Фенібут
Фенібут
Таблетки 250 мг блістер тм anc pharma №20
від 182,90 грн
в 5 аптеках інших міст
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Фенібут
Фенібут
Таблетки 250 мг блістер у картонній коробці, тм а+ №20
від 222,13 грн
в 3 аптеках
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