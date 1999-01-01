Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X22
Фенібут
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X22
Фенібут
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Біфрен®
Капсули 250 мг блістер №20
Асіно Україна
від
263,23
грн
в 989 аптеках
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Нообут® ІС
Таблетки 0,25 г блістер в пачці №20
ІнтерХім
від
241,09
грн
в 898 аптеках
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Ноофен®
Таблетки 250 мг блістер №20
Олайнфарм
від
866,90
грн
в 805 аптеках
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Біфрен®
Капсули 250 мг блістер №60
Асіно Україна
від
748,32
грн
в 784 аптеках
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Ноотрофен-Фаркос
Таблетки 250 мг блістер у коробці №20
ФарКоС ФФ
від
170,16
грн
в 719 аптеках
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Нообут® ІС
Таблетки 0,1 г блістер в пачці №20
ІнтерХім
від
134,83
грн
в 672 аптеках
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Фенібут
Таблетки 250 мг блістер у картонній коробці №20
Астрафарм
від
193,96
грн
в 625 аптеках
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Максібрен®
Таблетки 250 мг блістер №20
Астрафарм
від
362,40
грн
в 457 аптеках
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Нообут® ІС 100
Порошок для орального розчину 100 мг/доза саше 2.5 г №10
ІнтерХім
від
96,02
грн
в 455 аптеках
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Нообут® ІС 500
Порошок для орального розчину 500 мг/доза саше 2.5 г №10
ІнтерХім
від
300,00
грн
в 452 аптеках
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Фенібут
Таблетки 250 мг блістер №20
Рік-Фарм
від
181,47
грн
в 397 аптеках
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Фенібут
Таблетки 250 мг блістер №20
Тернофарм
від
179,15
грн
в 343 аптеках
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БіБрайт
Таблетки 250 мг блістер №20
Представництво Баум Фарм ГмбХ
від
295,54
грн
в 172 аптеках
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Феніфрен
Капсули 250 мг блістер тм baum pharm №20
Червона зірка
від
275,45
грн
в 70 аптеках
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Фенібут
Таблетки 250 мг блістер тм tabula vita №20
від
243,30
грн
в 9 аптеках
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Феніфрен
Капсули 250 мг блістер №20
Червона зірка
від
267,73
грн
в 7 аптеках інших міст
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Фенібут
Таблетки 250 мг блістер у картонній коробці, тм solution pharm №20
від
235,00
грн
в 7 аптеках
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Фенібут 100
Порошок для орального розчину 100 мг/1 г пакетик 1 г №10
Здоров'я ФК
від
110,40
грн
в 5 аптеках
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Фенібут
Таблетки 250 мг блістер тм anc pharma №20
від
182,90
грн
в 5 аптеках інших міст
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Фенібут
Таблетки 250 мг блістер у картонній коробці, тм а+ №20
від
222,13
грн
в 3 аптеках
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пор. д/оральн. р-ну
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ІнтерХім
Астрафарм
Асіно Україна
Бєлмедпрепарати
Здоров'я ФК
Олайнфарм
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Рік-Фарм
ТОВ "Тернофарм"
Универсальное агентство "Про-Фарма"
ФарКоС
Червона зірка
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