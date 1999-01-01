Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X16

Прамірацетам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X16Прамірацетам
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Прамістар®
Прамістар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №20
Ф.І.Р.М.А. С.п.А (Менаріні Груп)
від 445,00 грн
в 724 аптеках
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