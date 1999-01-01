Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X16
Прамірацетам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X16
Прамірацетам
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Прамістар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг №20
Ф.І.Р.М.А. С.п.А (Менаріні Груп)
від
445,00
грн
в 724 аптеках
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