Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X06
Цитиколін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X06
Цитиколін
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Кваніл
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
909,99
грн
в 845 аптеках
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Нейроксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від
572,96
грн
в 803 аптеках
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Цераксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
649,48
грн
в 782 аптеках
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Нейроксон®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
940,58
грн
в 780 аптеках
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Нейродар®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
від
798,96
грн
в 775 аптеках
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Ліра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Фармак
від
765,50
грн
в 726 аптеках
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Цераксон®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг ампула 4 мл №10
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
965,34
грн
в 724 аптеках
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Нейроксон®
Розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Артеріум
від
581,88
грн
в 720 аптеках
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Нейродар®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
від
878,15
грн
в 691 аптеці
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Цераксон®
Розчин для ін'єкцій 500 мг ампула 4 мл №5
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
258,50
грн
в 646 аптеках
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Цераксон®
Розчин для перорального застосування 100 мг/мл саше 10 мл №10
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
880,04
грн
в 639 аптеках
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Роноцит
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №5
Уорлд Медицин
від
794,55
грн
в 589 аптеках
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Фармаксон
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від
753,00
грн
в 583 аптеках
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Тіколін®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №10
Мікрохім
від
1438,00
грн
в 564 аптеках
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Роноцит
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
від
837,20
грн
в 504 аптеках
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Аксотилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від
604,35
грн
в 468 аптеках
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Нейроксон®
Розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 45 мл з дозатором в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
536,81
грн
в 456 аптеках
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Сомазина®
Розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
від
654,00
грн
в 448 аптеках
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Тіколін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Мікрохім
від
786,90
грн
в 432 аптеках
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Цитімакс-Дарниця
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
Дарниця ФФ
від
110,97
грн
в 429 аптеках
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Дозування
10 мг/мл
100 мг/мл
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500 мг/4 мл
1000 мг
1000 мг/4 мл
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 4 мл
блістер
саше 1.5 г
саше 10 мл
фл. 4 мл
фл. 10 мл
фл. 30 мл
фл. 45 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з доз. пристр. 50 мл
фл. полімер. 50 мл
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Євро-Фарма
Амакса
Астрафарм
Бі-Фарма
Дарниця ФФ
Здоров'я ФФ
Здоровье
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум Фарм
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лекхім
Лекхім-Харків
Магіс Фармасьютічі
Мікрохім
Новофарм-Биосинтез
Новофарм-Біосинтез
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Технолог
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
Феррер Інтернасіональ, С.А.
Фитофарм
Юрія-Фарм
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