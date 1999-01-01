Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X06

Цитиколін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X06Цитиколін
Сортування: По популярності
Кваніл
Кваніл
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 909,99 грн
в 845 аптеках
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Нейроксон®
Нейроксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від 572,96 грн
в 803 аптеках
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Цераксон®
Цераксон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 649,48 грн
в 782 аптеках
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Нейроксон®
Нейроксон®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 940,58 грн
в 780 аптеках
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Нейродар®
Нейродар®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №30
Амакса
від 798,96 грн
в 775 аптеках
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Ліра®
Ліра®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Фармак
від 765,50 грн
в 726 аптеках
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Цераксон®
Цераксон®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг ампула 4 мл №10
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 965,34 грн
в 724 аптеках
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Нейроксон®
Нейроксон®
Розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл у блістері у пачці №10
Корпорація Артеріум
від 581,88 грн
в 720 аптеках
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Нейродар®
Нейродар®
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл №5
Амакса
від 878,15 грн
в 691 аптеці
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Цераксон®
Цераксон®
Розчин для ін'єкцій 500 мг ампула 4 мл №5
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 258,50 грн
в 646 аптеках
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Цераксон®
Цераксон®
Розчин для перорального застосування 100 мг/мл саше 10 мл №10
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 880,04 грн
в 639 аптеках
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Роноцит
Роноцит
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка №5
Уорлд Медицин
від 794,55 грн
в 589 аптеках
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Фармаксон
Фармаксон
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №5
ООО "Фармасел"
від 753,00 грн
в 583 аптеках
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Тіколін®
Тіколін®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл №10
Мікрохім
від 1438,00 грн
в 564 аптеках
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Роноцит
Роноцит
Розчин оральний 100 мг/мл флакон 10 мл №10
Уорлд Медицин
від 837,20 грн
в 504 аптеках
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Аксотилін
Аксотилін
Розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці №10
Борщагівський ХФЗ
від 604,35 грн
в 468 аптеках
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Нейроксон®
Нейроксон®
Розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 45 мл з дозатором в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 536,81 грн
в 456 аптеках
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Сомазина®
Сомазина®
Розчин для перорального застосування 100 мг/мл флакон 30 мл №1
Бі-Фарма
від 654,00 грн
в 448 аптеках
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Тіколін®
Тіколін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Мікрохім
від 786,90 грн
в 432 аптеках
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Цитімакс-Дарниця
Цитімакс-Дарниця
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
Дарниця ФФ
від 110,97 грн
в 429 аптеках
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