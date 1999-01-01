Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X23**
Кислота гамма-амінобутирова (ГАМК) та її похідні
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X23**
Кислота гамма-амінобутирова (ГАМК) та її похідні
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Когнум
Таблетки 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
308,70
грн
в 902 аптеках
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Когнум
Таблетки 500 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
544,40
грн
в 902 аптеках
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Аміналон®-КВ
Капсули тверді 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від
51,40
грн
в 862 аптеках
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Аміналон
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №50
Вітаміни
від
45,00
грн
в 582 аптеках
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Форма випуску
капс. тверд.
табл.
табл. в/о
Дозування
250 мг
500 мг
Виробник
Київський вітамінний завод
Софарма
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