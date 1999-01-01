Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X23**

Кислота гамма-амінобутирова (ГАМК) та її похідні

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X23**Кислота гамма-амінобутирова (ГАМК) та її похідні
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Когнум
Когнум
Таблетки 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 308,70 грн
в 902 аптеках
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Когнум
Когнум
Таблетки 500 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 544,40 грн
в 902 аптеках
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Аміналон®-КВ
Аміналон®-КВ
Капсули тверді 250 мг блістер №50
Київський вітамінний завод
від 51,40 грн
в 862 аптеках
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Аміналон
Аміналон
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №50
Вітаміни
від 45,00 грн
в 582 аптеках
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