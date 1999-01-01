Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X20**

Інші

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X20**Інші
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Гамалате В6
Гамалате В6
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 387,88 грн
в 775 аптеках
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Гамалате В6
Гамалате В6
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 874,62 грн
в 626 аптеках
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Кіндінорм H
Кіндінорм H
Гранули флакон 20 г №1
Alpen Pharma AG
від 251,11 грн
в 437 аптеках
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Кіндінорм H
Кіндінорм H
Гранули флакон 10 г №1
Alpen Pharma AG
від 313,65 грн
в 1 аптеці
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Когніфен®
Когніфен®
Капсули тверді 300 мг + 5 мг блістер №30
ТОВ "Олфа"
Немає в наявності
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