Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X20**
Інші
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X20**
Інші
Сортування:
По популярності
Фільтр
Гамалате В6
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
387,88
грн
в 775 аптеках
Знайти в аптеках
Гамалате В6
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
874,62
грн
в 626 аптеках
Знайти в аптеках
Кіндінорм H
Гранули флакон 20 г №1
Alpen Pharma AG
від
251,11
грн
в 437 аптеках
Знайти в аптеках
Кіндінорм H
Гранули флакон 10 г №1
Alpen Pharma AG
від
313,65
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Когніфен®
Капсули тверді 300 мг + 5 мг блістер №30
ТОВ "Олфа"
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
гран.
капс. тверд.
табл.
табл. в/о
Дозування
100 мг
300 мг + 5 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
фл. 10 г
фл. 20 г
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
60
Виробник
Alpen Pharma AG
Ferrer International, S.A.
ООО "Олфа"
Олайнфарм
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню