Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X53**

Пірацетам, комбінації

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X53**Пірацетам, комбінації
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Фезам®
Фезам®
Капсули тверді блістер №60
Тева Україна
від 490,20 грн
в 918 аптеках
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Нейро-Норм
Нейро-Норм
Капсули контурна чарункова упаковка №60
Дарниця ФФ
від 216,01 грн
в 895 аптеках
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Тіоцетам® Форте
Тіоцетам® Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Артеріум
від 284,25 грн
в 845 аптеках
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Тіоцетам®
Тіоцетам®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 263,25 грн
в 833 аптеках
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Тіоцетам®
Тіоцетам®
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 343,29 грн
в 809 аптеках
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Цинатропил®-Здоров'я
Цинатропил®-Здоров'я
Капсули тверді блістер №60
Здоров'я ФК
від 115,59 грн
в 592 аптеках
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Евризам
Евризам
Капсули 400 мг + 25 мг блістер №60
Фармак
від 194,90 грн
в 311 аптеці
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Олатропіл®
Олатропіл®
Капсули блістер №30
Олайнфарм
Немає в наявності
Тіоцетам® Форте
Тіоцетам® Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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