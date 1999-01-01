Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X53**
Пірацетам, комбінації
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X53**
Пірацетам, комбінації
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Фезам®
Капсули тверді блістер №60
Тева Україна
від
490,20
грн
в 918 аптеках
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Нейро-Норм
Капсули контурна чарункова упаковка №60
Дарниця ФФ
від
216,01
грн
в 895 аптеках
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Тіоцетам® Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Корпорація Артеріум
від
284,25
грн
в 845 аптеках
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Тіоцетам®
Розчин для ін'єкцій ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
263,25
грн
в 833 аптеках
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Тіоцетам®
Розчин для ін'єкцій ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
343,29
грн
в 809 аптеках
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Цинатропил®-Здоров'я
Капсули тверді блістер №60
Здоров'я ФК
від
115,59
грн
в 592 аптеках
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Евризам
Капсули 400 мг + 25 мг блістер №60
Фармак
від
194,90
грн
в 311 аптеці
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Олатропіл®
Капсули блістер №30
Олайнфарм
Немає в наявності
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Тіоцетам® Форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
р-н д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
400 мг + 25 мг
Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
30
60
Виробник
Дарниця ФФ
Здоровье
Корпорація Артеріум
Олайнфарм
Тева Украина
Фармак
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