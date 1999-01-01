Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X26**

Гідролізати та деривати тканин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06BПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B XРізні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X26**Гідролізати та деривати тканин
Сортування: По популярності
Церебролізин®
Церебролізин®
Розчин для ін'єкцій 215,2 мг/мл ампула 5 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від 793,95 грн
в 756 аптеках
Знайти в аптеках
Церебролізин®
Церебролізин®
Розчин для ін'єкцій 215,2 мг/мл ампула 2 мл №10
ЕВЕР Нейро Фарма
від 807,80 грн
в 753 аптеках
Знайти в аптеках
Церебролізин®
Церебролізин®
Розчин для ін'єкцій 215,2 мг/мл ампула 10 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від 1184,00 грн
в 500 аптеках
Знайти в аптеках
Церебролізин®
Церебролізин®
Розчин для ін'єкцій 215,2 мг/мл ампула 20 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від 2419,20 грн
в 181 аптеці
Знайти в аптеках
Цереброкурин®
Цереброкурин®
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №10
НІР
від 18142,28 грн
в 24 аптеках
Знайти в аптеках
Цереброкурин®
Цереброкурин®
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 0.5 мл №5
НІР
від 3927,50 грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране