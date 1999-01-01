Київ
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X26**
Гідролізати та деривати тканин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N06
ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06B
ПСИХОСТИМУЛЯТОРИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ СИНДРОМІ ПОРУШЕННЯ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНОСТІ (ADHD), ТА НООТРОПНІ ЗАСОБИ
N06B X
Різні психостимулювальні та ноотропні засоби
N06B X26**
Гідролізати та деривати тканин
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Церебролізин®
Розчин для ін'єкцій 215,2 мг/мл ампула 5 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від
793,95
грн
в 756 аптеках
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Церебролізин®
Розчин для ін'єкцій 215,2 мг/мл ампула 2 мл №10
ЕВЕР Нейро Фарма
від
807,80
грн
в 753 аптеках
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Церебролізин®
Розчин для ін'єкцій 215,2 мг/мл ампула 10 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від
1184,00
грн
в 500 аптеках
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Церебролізин®
Розчин для ін'єкцій 215,2 мг/мл ампула 20 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від
2419,20
грн
в 181 аптеці
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Цереброкурин®
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 2 мл №10
НІР
від
18142,28
грн
в 24 аптеках
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Цереброкурин®
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 0.5 мл №5
НІР
від
3927,50
грн
в 12 аптеках
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Дозування
2 мг/мл
215.2 мг/мл
Пакування
амп. 0.5 мл
амп. 2 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. 20 мл
Кількість штук в упаковці
5
10
Виробник
ЕВЕР Нейро Фарма
НІР
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