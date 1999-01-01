Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A01
Фенілбутазон
M02A A07
Піроксикам
M02A A10
Кетопрофен
M02A A13
Ібупрофен
M02A A15
Диклофенак
M02A A23
Індометацин
M02A A25
Ацеклофенак
M02A A26
Німесулід
M02A A27
Декскетопрофен
M02A A65**
Диклофенак, комбінації
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Дип Риліф
Гель туба 50 г №1
Дельта Медікел
від
185,65
грн
в 965 аптеках
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Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 30 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
70,84
грн
в 956 аптеках
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Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
286,56
грн
в 945 аптеках
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Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
435,35
грн
в 935 аптеках
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Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
185,73
грн
в 934 аптеках
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Диклак® гель
Гель 5 % туба 50 г №1
Sandoz
від
221,48
грн
в 934 аптеках
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Олфен® Форте гідрогель
Гель 2 % туба 50 г №1
Тева Україна
від
187,40
грн
в 933 аптеках
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Дип Риліф
Гель туба 100 г №1
Дельта Медікел
від
300,96
грн
в 926 аптеках
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Фламідез гель
Гель туба 40 г у коробці №1
Organosyn Life Sciences
від
175,29
грн
в 900 аптеках
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Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
131,00
грн
в 891 аптеці
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Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
232,09
грн
в 883 аптеках
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Фламідез гель
Гель туба 100 г у коробці №1
Organosyn Life Sciences
від
305,77
грн
в 876 аптеках
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Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 100 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
212,78
грн
в 867 аптеках
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Фаниган® Фаст
Гель туба 30 г №1
Гледфарм
від
71,08
грн
в 857 аптеках
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Фаниган® Фаст
Гель туба 100 г №1
Гледфарм
від
203,80
грн
в 852 аптеках
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Долгіт® крем
Крем туба 100 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від
214,84
грн
в 847 аптеках
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Олфен®
Пластир лікувальний 140 мг/12 годин пакет №10
Тева Україна
від
694,24
грн
в 833 аптеках
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Долгіт® крем
Крем туба 50 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від
148,90
грн
в 832 аптеках
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Олфен® Форте гідрогель
Гель 2 % туба 100 г №1
Тева Україна
від
289,70
грн
в 826 аптеках
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Диклак® гель
Гель 5 % туба 100 г №1
Sandoz
від
340,90
грн
в 825 аптеках
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Форма випуску
гель
гель д/зовн. застос.
гель емульс. д/зовн. застос.
емульгель д/зовн. застос.
крем
мазь
пластир лікувальний
пластир трансдерм.
спрей нашкірний
спрей нашкірний, р-н
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Дозування
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0.05 г/г
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1.16 %
2 %
2.5 %
2.32 %
4 %
5 %
10 %
10 мг/г
12.5 мг/г
15 мг/г
25 мг/г
30 мг/г
40 мг/мл
50 мг/г
140 мг
140 мг/12 годин
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Пакування
пакет
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туба 20 г
туба 25 г
туба 30 г
туба 35 г
туба 40 г
туба 45 г
туба 50 г
туба 60 г
туба 100 г
туба 150 г
туба алюм. 40 г
туба алюм. 50 г
туба алюм. 100 г
туба ламінатна 40 г
туба ламінатна 50 г
туба ламінатна 100 г
туба, в пачці 50 г
туба, в пачці 100 г
фл. з доз. пристр. 25 г
фл. скл. з клапаном-насосом 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
M-Invest Limited
Organosyn Life Sciences
Panacea Biotech Pharma Ltd
Sandoz
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
Белупо
Віола
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Гріндекс
Дарниця ФФ
Джонсон и Джонсон Украина
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Конарк Інтелмед
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лубнифарм
Наброс Фарма
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Санофи-Авентис Украина
Софарма
Стада
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фармак
Халеон КХ С.а.р.л.
Червона зірка
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