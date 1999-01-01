Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A

Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A AНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
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Дип Риліф
Дип Риліф
Гель туба 50 г №1
Дельта Медікел
від 185,65 грн
в 965 аптеках
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Німід®
Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 30 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 70,84 грн
в 956 аптеках
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Вольтарен Форте
Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 286,56 грн
в 945 аптеках
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Вольтарен Форте
Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 435,35 грн
в 935 аптеках
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Німід®
Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 185,73 грн
в 934 аптеках
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Диклак® гель
Диклак® гель
Гель 5 % туба 50 г №1
Sandoz
від 221,48 грн
в 934 аптеках
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Олфен® Форте гідрогель
Олфен® Форте гідрогель
Гель 2 % туба 50 г №1
Тева Україна
від 187,40 грн
в 933 аптеках
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Дип Риліф
Дип Риліф
Гель туба 100 г №1
Дельта Медікел
від 300,96 грн
в 926 аптеках
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Фламідез гель
Фламідез гель
Гель туба 40 г у коробці №1
Organosyn Life Sciences
від 175,29 грн
в 900 аптеках
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Фастум® гель
Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від 131,00 грн
в 891 аптеці
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Вольтарен Емульгель
Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 232,09 грн
в 883 аптеках
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Фламідез гель
Фламідез гель
Гель туба 100 г у коробці №1
Organosyn Life Sciences
від 305,77 грн
в 876 аптеках
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Фастум® гель
Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 100 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від 212,78 грн
в 867 аптеках
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Фаниган® Фаст
Фаниган® Фаст
Гель туба 30 г №1
Гледфарм
від 71,08 грн
в 857 аптеках
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Фаниган® Фаст
Фаниган® Фаст
Гель туба 100 г №1
Гледфарм
від 203,80 грн
в 852 аптеках
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Долгіт® крем
Долгіт® крем
Крем туба 100 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від 214,84 грн
в 847 аптеках
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Олфен®
Олфен®
Пластир лікувальний 140 мг/12 годин пакет №10
Тева Україна
від 694,24 грн
в 833 аптеках
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Долгіт® крем
Долгіт® крем
Крем туба 50 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від 148,90 грн
в 832 аптеках
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Олфен® Форте гідрогель
Олфен® Форте гідрогель
Гель 2 % туба 100 г №1
Тева Україна
від 289,70 грн
в 826 аптеках
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Диклак® гель
Диклак® гель
Гель 5 % туба 100 г №1
Sandoz
від 340,90 грн
в 825 аптеках
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