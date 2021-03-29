Київ
Виробники на літеру “Х”
ХАЛЕОН УКРАИНА ООО
73 препарати
73 препарати
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Адреса
02152, м. Київ, просп. П. Тичини, 1-В
Телефон
(044) 585-51-87
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Отривін
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
78,70
грн
в 1010 аптеках
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Отривін з ментолом та евкаліптом
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
160,74
грн
в 1002 аптеках
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Терафлю Екстра зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від
359,88
грн
в 1000 аптеках
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Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимона
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від
348,40
грн
в 990 аптеках
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Солпадеїн Актив
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №12
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від
108,23
грн
в 965 аптеках
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Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
455,27
грн
в 961 аптеці
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Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
301,10
грн
в 954 аптеках
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Отривін
Краплі назальні 0,1 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
71,72
грн
в 945 аптеках
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Отривін Екстра
Спрей назальний дозований флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
165,85
грн
в 934 аптеках
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Отривін
Краплі назальні 0,05 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
79,91
грн
в 913 аптеках
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Феністил
Краплі оральні 1 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
251,66
грн
в 907 аптеках
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Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
234,74
грн
в 895 аптеках
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Феністил гель
Гель 0,1 % туба 30 г у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
104,90
грн
в 884 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від
110,40
грн
в 841 аптеці
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Синекод
Краплі оральні для дітей 5 мг/мл фл. з крапельницею і кришкою 20 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
151,00
грн
в 793 аптеках
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Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
359,52
грн
в 792 аптеках
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Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 200 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
298,83
грн
в 734 аптеках
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ПАРОДОНТАКС З ФТОРОМ ЗУБНА ПАСТА
Туба 75 мл №1
Халеон Україна
від
91,10
грн
в 715 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
182,26
грн
в 705 аптеках
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Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 100 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
203,00
грн
в 683 аптеках
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