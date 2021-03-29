Київ
Виробники на літеру “Х”

ХАЛЕОН УКРАИНА ООО73 препарати

73 препарати
Сортування: По популярності
Отривін
Отривін
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 78,70 грн
в 1010 аптеках
Знайти в аптеках
Отривін з ментолом та евкаліптом
Отривін з ментолом та евкаліптом
Спрей назальний дозований 0,1 % флакон з розпилювачем 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 160,74 грн
в 1002 аптеках
Знайти в аптеках
Терафлю Екстра зі смаком лимону
Терафлю Екстра зі смаком лимону
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від 359,88 грн
в 1000 аптеках
Знайти в аптеках
Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимона
Терафлю від грипу та застуди зі смаком лимона
Порошок для орального розчину пакет №10
Халеон КХ С.а.р.л.
від 348,40 грн
в 990 аптеках
Знайти в аптеках
Солпадеїн Актив
Солпадеїн Актив
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №12
Халеон ЮК Трейдінг Лімітед
від 108,23 грн
в 965 аптеках
Знайти в аптеках
Вольтарен Форте
Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 455,27 грн
в 961 аптеці
Знайти в аптеках
Вольтарен Форте
Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 301,10 грн
в 954 аптеках
Знайти в аптеках
Отривін
Отривін
Краплі назальні 0,1 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 71,72 грн
в 945 аптеках
Знайти в аптеках
Отривін Екстра
Отривін Екстра
Спрей назальний дозований флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 165,85 грн
в 934 аптеках
Знайти в аптеках
Отривін
Отривін
Краплі назальні 0,05 % флакон з кришкою-піпеткою 10 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 79,91 грн
в 913 аптеках
Знайти в аптеках
Феністил
Феністил
Краплі оральні 1 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 251,66 грн
в 907 аптеках
Знайти в аптеках
Вольтарен Емульгель
Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 234,74 грн
в 895 аптеках
Знайти в аптеках
Феністил гель
Феністил гель
Гель 0,1 % туба 30 г у коробці №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 104,90 грн
в 884 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ
ЗУБНА ПАСТА СЕНСОДИН КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн
від 110,40 грн
в 841 аптеці
Знайти в аптеках
Синекод
Синекод
Краплі оральні для дітей 5 мг/мл фл. з крапельницею і кришкою 20 мл №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 151,00 грн
в 793 аптеках
Знайти в аптеках
Вольтарен Емульгель
Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 359,52 грн
в 792 аптеках
Знайти в аптеках
Синекод
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 200 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 298,83 грн
в 734 аптеках
Знайти в аптеках
ПАРОДОНТАКС З ФТОРОМ ЗУБНА ПАСТА
ПАРОДОНТАКС З ФТОРОМ ЗУБНА ПАСТА
Туба 75 мл №1
Халеон Україна
від 91,10 грн
в 715 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН
ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ ЗУБІВ СЕНСОДИН ЧУТЛИВІСТЬ ЗУБІВ ТА ЗАХИСТ ЯСЕН
75 мл №1
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від 182,26 грн
в 705 аптеках
Знайти в аптеках
Синекод
Синекод
Сироп 1,5 мг/мл флакон з кришкою 100 мл з мірною склянкою №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 203,00 грн
в 683 аптеках
Знайти в аптеках
1234
ГоловнаКошикОбране