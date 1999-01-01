Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A10

Кетопрофен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A AНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A10Кетопрофен
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Фастум® гель
Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від 131,00 грн
в 891 аптеці
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Фастум® гель
Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 100 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від 212,78 грн
в 867 аптеках
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Ультрафастин
Ультрафастин
Гель для зовнішнього застосування 2,5 % туба 50 г №1
Польфарма
від 201,00 грн
в 662 аптеках
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Кетонал®
Кетонал®
Крем 5 % туба 30 г №1
Sandoz
від 113,37 грн
в 551 аптеці
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Кетонал®
Кетонал®
Гель 2,5 % туба 50 г №1
Sandoz
від 122,33 грн
в 521 аптеці
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Ультрафастин
Ультрафастин
Гель для зовнішнього застосування 2,5 % туба 30 г №1
Польфарма
від 132,01 грн
в 512 аптеках
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Артрокол
Артрокол
Гель 25 мг/г туба 45 г №1
Уорлд Медицин
від 148,98 грн
в 501 аптеці
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Ф-Гель®
Ф-Гель®
Гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від 56,05 грн
в 498 аптеках
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Форт-Гель
Форт-Гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
Тернофарм
від 67,07 грн
в 477 аптеках
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Фастум® гель
Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 30 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від 107,14 грн
в 430 аптеках
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Нобі гель®
Нобі гель®
Гель 2,5 % туба 30 г №1
Фармак
від 78,78 грн
в 300 аптеках
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Кетогель-Здоров'я
Кетогель-Здоров'я
Гель 25 мг/г туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
від 121,52 грн
в 290 аптеках
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Фастофен
Фастофен
Гель 25 мг/г туба 50 г тм baum pharm №1
Червона зірка
від 142,78 грн
в 145 аптеках
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Кетогель-Здоров'я
Кетогель-Здоров'я
Гель 25 мг/г туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
від 69,36 грн
в 11 аптеках
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Фастофен
Фастофен
Гель 25 мг/г туба 50 г в пачці №1
Червона зірка
від 118,60 грн
в 5 аптеках
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Валусал®
Валусал®
Гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
від 188,16 грн
в 4 аптеках
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Фастофен
Фастофен
Гель 25 мг/г туба 30 г в пачці №1
Червона зірка
Немає в наявності
Кетум-гель
Кетум-гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
Форт-Гель
Форт-Гель
Гель 2,5 % туба 30 г №1
Тернофарм
Немає в наявності
Кетум-гель
Кетум-гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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