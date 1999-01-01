Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A10
Кетопрофен
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A10
Кетопрофен
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Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
131,00
грн
в 891 аптеці
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Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 100 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
212,78
грн
в 867 аптеках
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Ультрафастин
Гель для зовнішнього застосування 2,5 % туба 50 г №1
Польфарма
від
201,00
грн
в 662 аптеках
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Кетонал®
Крем 5 % туба 30 г №1
Sandoz
від
113,37
грн
в 551 аптеці
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Кетонал®
Гель 2,5 % туба 50 г №1
Sandoz
від
122,33
грн
в 521 аптеці
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Ультрафастин
Гель для зовнішнього застосування 2,5 % туба 30 г №1
Польфарма
від
132,01
грн
в 512 аптеках
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Артрокол
Гель 25 мг/г туба 45 г №1
Уорлд Медицин
від
148,98
грн
в 501 аптеці
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Ф-Гель®
Гель 25 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від
56,05
грн
в 498 аптеках
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Форт-Гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
Тернофарм
від
67,07
грн
в 477 аптеках
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Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 30 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
107,14
грн
в 430 аптеках
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Нобі гель®
Гель 2,5 % туба 30 г №1
Фармак
від
78,78
грн
в 300 аптеках
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Кетогель-Здоров'я
Гель 25 мг/г туба 100 г №1
Корпорація Здоров'я
від
121,52
грн
в 290 аптеках
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Фастофен
Гель 25 мг/г туба 50 г тм baum pharm №1
Червона зірка
від
142,78
грн
в 145 аптеках
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Кетогель-Здоров'я
Гель 25 мг/г туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
від
69,36
грн
в 11 аптеках
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Фастофен
Гель 25 мг/г туба 50 г в пачці №1
Червона зірка
від
118,60
грн
в 5 аптеках
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Валусал®
Гель 25 мг/г туба 50 г №1
Гріндекс
від
188,16
грн
в 4 аптеках
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Фастофен
Гель 25 мг/г туба 30 г в пачці №1
Червона зірка
Немає в наявності
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Кетум-гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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Форт-Гель
Гель 2,5 % туба 30 г №1
Тернофарм
Немає в наявності
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Кетум-гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
гель д/зовн. застос.
крем
Дозування
2.5 %
5 %
25 мг/г
Пакування
туба 30 г
туба 45 г
туба 50 г
туба 100 г
Виробник
M-Invest Limited
Sandoz
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
Гріндекс
Дарниця ФФ
Корпорація Здоров'я
Польфарма
ТОВ "Тернофарм"
Уорлд Медицин
Фармак
Червона зірка
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