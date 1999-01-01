Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A07

Піроксикам

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A AНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A07Піроксикам
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Фіналгель®
Фіналгель®
Гель 0,5 % туба 35 г №1
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
Фіналгель®
Фіналгель®
Гель 0,5 % туба 50 г №1
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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