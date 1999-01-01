Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A07
Піроксикам
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A07
Піроксикам
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Фіналгель®
Гель 0,5 % туба 35 г №1
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Фіналгель®
Гель 0,5 % туба 50 г №1
Санофі-Авентіс Україна
Немає в наявності
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Пакування
туба 35 г
туба 50 г
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