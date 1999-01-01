Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A01

Фенілбутазон

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A AНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A01Фенілбутазон
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Бутадіон
Бутадіон
Мазь 0,05 г/г туба 20 г №1
Гедеон Ріхтер
від 149,36 грн
в 186 аптеках
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