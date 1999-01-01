Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A13

Ібупрофен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A AНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A13Ібупрофен
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Дип Риліф
Дип Риліф
Гель туба 50 г №1
Дельта Медікел
від 185,65 грн
в 965 аптеках
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Дип Риліф
Дип Риліф
Гель туба 100 г №1
Дельта Медікел
від 300,96 грн
в 926 аптеках
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Долгіт® крем
Долгіт® крем
Крем туба 100 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від 214,84 грн
в 847 аптеках
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Долгіт® крем
Долгіт® крем
Крем туба 50 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від 148,90 грн
в 832 аптеках
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Долгіт® крем
Долгіт® крем
Крем туба 150 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від 277,33 грн
в 780 аптеках
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Долгіт® крем
Долгіт® крем
Крем туба 20 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від 69,56 грн
в 585 аптеках
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Дип Риліф
Дип Риліф
Гель туба 15 г №1
Дельта Медікел
від 120,71 грн
в 582 аптеках
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Долгіт® гель
Долгіт® гель
Гель туба 50 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від 154,60 грн
в 551 аптеці
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Долгіт® гель
Долгіт® гель
Гель туба 100 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від 230,21 грн
в 501 аптеці
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Долгіт® гель
Долгіт® гель
Гель туба 150 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від 303,98 грн
в 344 аптеках
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Неофен Белупо плюс
Неофен Белупо плюс
Гель 50 мг/г туба 100 г №1
Белупо
від 268,77 грн
в 285 аптеках
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Неофен Белупо плюс
Неофен Белупо плюс
Гель 50 мг/г туба 50 г №1
Белупо
від 133,99 грн
в 206 аптеках
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Долгіт® гель
Долгіт® гель
Гель туба 20 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Немає в наявності
Нортафен
Нортафен
Гель 5 % туба 50 г №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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