Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A13
Ібупрофен
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A13
Ібупрофен
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Дип Риліф
Гель туба 50 г №1
Дельта Медікел
від
185,65
грн
в 965 аптеках
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Дип Риліф
Гель туба 100 г №1
Дельта Медікел
від
300,96
грн
в 926 аптеках
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Долгіт® крем
Крем туба 100 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від
214,84
грн
в 847 аптеках
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Долгіт® крем
Крем туба 50 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від
148,90
грн
в 832 аптеках
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Долгіт® крем
Крем туба 150 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від
277,33
грн
в 780 аптеках
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Долгіт® крем
Крем туба 20 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від
69,56
грн
в 585 аптеках
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Дип Риліф
Гель туба 15 г №1
Дельта Медікел
від
120,71
грн
в 582 аптеках
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Долгіт® гель
Гель туба 50 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від
154,60
грн
в 551 аптеці
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Долгіт® гель
Гель туба 100 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від
230,21
грн
в 501 аптеці
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Долгіт® гель
Гель туба 150 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
від
303,98
грн
в 344 аптеках
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Неофен Белупо плюс
Гель 50 мг/г туба 100 г №1
Белупо
від
268,77
грн
в 285 аптеках
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Неофен Белупо плюс
Гель 50 мг/г туба 50 г №1
Белупо
від
133,99
грн
в 206 аптеках
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Долгіт® гель
Гель туба 20 г №1
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Немає в наявності
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Нортафен
Гель 5 % туба 50 г №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
крем
Дозування
5 %
50 мг/г
Пакування
туба 15 г
туба 20 г
туба 50 г
туба 100 г
туба 150 г
Виробник
Delta Medical Promotions AG
M-Invest Limited
Белупо
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
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