Основні причини появи болю в суглобах та м'язах

М'язово-скелетний біль є поширеним симптомом різних захворювань і травм опорно-рухового апарату. Він характерний для таких захворювань, як тендиніт, остеохондроз хребта, міозит, артрит, ревматоїдний артрит, розтягнення зв'язок. Одним із захворювань, що проявляються болем у суглобах та навколосуглобових тканинах, яке діагностують найчастіше, є остеоартрит. Цю патологію виявляють у 10–16% дорослого населення (Дубіков А.І., 2007). Інше захворювання, що проявляється болем у суглобах та часто діагностується, це подагра. Таку патологію найчастіше виявляють у чоловіків віком 50–60 років. Основним проявом подагри є розвиток нападів гострого подагричного артриту, який характеризується різкою болісністю, набряклістю суглоба, почервонінням шкіри над суглобом (Lin T. M. et al., 2019).

Біль є адаптаційною реакцією організму, що розвивається при пошкодженні тканин. У той же час хронічний біль — патологічний процес, який значно знижує якість життя хворих. Механізм розвитку больового синдрому складний. Основними периферичними альгогенними речовинами є простагландини. Тому сьогодні основою симптоматичної терапії при болю є нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), оскільки лікарські засоби цієї групи інгібують синтез простагландинів. Вони можуть застосовуватися як системно, так і місцево. Крім того, НПЗП можна комбінувати з препаратами інших груп для посилення аналгетичного та протизапального ефекту (Derry S. et al., 2017). На сьогодні лікарські засоби у формах для топічного (місцевого) застосування — креми, мазі, гелі, трансдермальні пластирі тощо — широко застосовують для симптоматичного лікування при болю в м'язах і суглобах (Parhi R. et al., 2012).

Препарати, які застосовують місцево при болю в суглобах і м'язах, включають:

НПЗП для місцевого застосування: кетопрофен, ібупрофен, диклофенак, декскетопрофен, індометацин та ін. При топічному використанні ефективно знижують вираженість больового синдрому при гострому м'язово-скелетному болю внаслідок розтягування зв'язок, забою та травм (Derry S. et al., 2015). НПЗП при місцевому застосуванні проникають у шкіру і підлеглий м'язово-зв'язувальний апарат, знижуючи інтенсивність болю та набряку. При цьому при місцевому використанні рівень лікарського засобу в плазмі крові є значно нижчим, ніж при його пероральному/парентеральному застосуванні. Наприклад, індометацин у формі мазі ефективно зменшує вираженість гострого м'язово-скелетного болю (Derry S. et al., 2015). У дослідженнях показано ефективність кетопрофену у симптоматичному лікуванні пацієнтів із хронічним болем при остеоартрозі, ревматоїдному артриті або подагрі. При цьому препарат добре переноситься особами похилого віку (Sarzi-Puttini P. et al., 2010). Крім форм для системного застосування, кетопрофен доступний у формі гелю та мазі. Так, він може бути рекомендований при болю в плечовому, тазостегновому суглобі пацієнтам похилого віку. У формі крему, що застосовується при болю в суглобах, випускаються ібупрофен та ацеклофенак;

капсаїцин та подібні засоби. Перцю стручкового настоянка проявляє місцевоподразнювальну та відволікальну дію. Препарат показаний у комплексному лікуванні пацієнтів з міалгіями, невралгіями, люмбаго, артритами, ревматизмом;

препарати, що містять похідні саліцилової кислоти (метилсаліцилат, есцин та діетиламіну саліцилат, мазь, що містить ментол та метилсаліцилат). Метилсаліцилат — це ментоловий ефір саліцилової кислоти, що проявляє знеболювальну дію. У той же час слід пам'ятати, що метилсаліцилат при нанесенні на пошкоджену шкіру (рани, опіки, псоріатичні бляшки, еритродермія) може спричинити системну токсичність (отруєння) у зв’язку з вищим всмоктуванням (Thompson T.M. et al., 2016);

інші засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю (диметилсульфоксид; мазь, що містить екстракт ромашки, сік алое, ментол, олію евкаліптову; мазь, що містить ментол, камфору рацемічну, олію евкаліптову, олію гвоздичну та ін.). Дія препаратів цієї групи зумовлена ефектами компонентів, що входять до їх складу. Так, наприклад, евкаліптова олія містить α-пінен і 1,8-цинеол, які мають антиоксидантний ефект. 1,8-цинеол також проявляє виражену протинабрякову та знеболювальну дію, оскільки інгібує секрецію цитокінів Т-лімфоцитами (Jun Y.S. et al., 2013). Камфора має антисептичну, відволікальну та місцеву знеболювальну дію (Chen W. et al., 2013, Hu X. et al., 2005). Знеболювальна активність камфори пов'язана з тим, що вона викликає гіперполяризацію та подальшу десинситизацію мембран ноцицептивних рецепторів. Відволікальний ефект пояснюється тим, що камфора має збуджувальну дію на холодові рецептори шкіри (Hu X. et al., 2005). Ментол також проявляє відволікальний ефект: при місцевому нанесенні стимулює чутливі нервові закінчення та викликає суб'єктивне відчуття прохолоди (Craighead D.H. et al., 2017). Крім того, ментол при місцевому застосуванні сприяє розширенню судин шкіри. Препарати, що містять ментол, завдяки його відволікальній дії можуть бути рекомендовані при м'язовому болю в ногах. Диметилсульфоксид при зовнішньому застосуванні проникає в товщу шкіри і підлеглих тканин. Препарат проявляє низку клінікофармакологічних ефектів: протизапальний, антипіретичний, аналгетичний, антисептичний та помірний фібринолітичний. Важливо, що при поєднаному застосуванні диметилсульфоксид збільшує всмоктування через неушкоджену шкіру та слизові оболонки інших лікарських засобів. Комбінація ноніваміду та нікобоксилу при місцевому застосуванні сприяє покращенню кровотоку в шкірі, викликає гіперемію та підвищення температури шкіри (Warnecke J.M. et al., 2013). Мазь, що містить ці лікарські речовини, застосовується при болю в м'язах, суглобах, спині. За необхідності вибрати ефективну мазь від болю в суглобах, у тому числі в колінних, крім НПЗП, можна рекомендувати мазь, що містить нонівамід та нікоксил.

Форми випуску топічних препаратів, що застосовуються при болю в м'язах та суглобах

Препарати, що застосовуються при м'язово-суглобовому болю, можуть випускати у формі гелю, мазі, трансдермального пластиру, крему, спрею нашкірного, нашкірного розчину, лініменту. За необхідності придбати конкретну лікарську форму для місцевого застосування зверніть увагу на наступний список:

крем від болю в м'язах та суглобах: ацеклофенак, ібупрофен;

гель від болю в м'язах та суглобах: кетопрофен, диклофенак; ібупрофен та левоментол;

мазь від болю в м'язах та суглобах: нонівамід та нікобоксил; ментол та метилсаліцилат; індометацин;

спрей нашкірний від м'язово-суглобового болю: диклофенак;

трансдермальний пластир: диклофенак.

Профілактика болю в м'язах та суглобах

Для профілактики м'язово-суглобового болю слід уникати травм, вести активний спосіб життя з регулярними фізичними навантаженнями, дотримуватися принципів раціонального харчування та підтримувати нормальну масу тіла. Якщо ж біль у м'язах та суглобах виник, слід своєчасно звернутися до лікаря для діагностування причини та підбору ефективного лікування. У разі розвитку больового синдрому важливо не допустити його хронізацію. Більшість препаратів для місцевого застосування при больовому синдромі є безрецептурними, проте не варто застосовувати їх самостійно протягом тривалого періоду. Зменшення вираженості больового синдрому може маскувати прогресування захворювання.