Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A26

Німесулід

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A AНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A26Німесулід
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Німід®
Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 30 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 70,84 грн
в 956 аптеках
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Німід®
Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 185,73 грн
в 934 аптеках
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Німедар®
Німедар®
Гель 10 мг/г туба 30 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від 96,40 грн
в 770 аптеках
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Німесулід
Німесулід
Гель 10 мг/г туба 100 г пачка картонна №1
Лубнифарм
від 178,90 грн
в 301 аптеці
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Ремісар
Ремісар
Гель 10 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від 132,90 грн
в 161 аптеці
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Німесулід
Німесулід
Гель 10 мг/г туба 40 г пачка картонна №1
Лубнифарм
від 89,55 грн
в 6 аптеках
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