Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A26
Німесулід
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A26
Німесулід
Сортування:
По популярності
Фільтр
Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 30 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
70,84
грн
в 956 аптеках
Знайти в аптеках
Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
185,73
грн
в 934 аптеках
Знайти в аптеках
Німедар®
Гель 10 мг/г туба 30 г в пачці №1
Дарниця ФФ
від
96,40
грн
в 770 аптеках
Знайти в аптеках
Німесулід
Гель 10 мг/г туба 100 г пачка картонна №1
Лубнифарм
від
178,90
грн
в 301 аптеці
Знайти в аптеках
Ремісар
Гель 10 мг/г туба 30 г №1
Дарниця ФФ
від
132,90
грн
в 161 аптеці
Знайти в аптеках
Німесулід
Гель 10 мг/г туба 40 г пачка картонна №1
Лубнифарм
від
89,55
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
гель
гель д/зовн. застос.
Пакування
туба 30 г
туба 40 г
туба 100 г
Виробник
Panacea Biotech Pharma Ltd
Дарниця ФФ
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лубнифарм
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню