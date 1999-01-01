Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A15

Диклофенак

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A AНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A15Диклофенак
Сортування: По популярності
Вольтарен Форте
Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 286,56 грн
в 945 аптеках
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Вольтарен Форте
Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 435,35 грн
в 935 аптеках
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Диклак® гель
Диклак® гель
Гель 5 % туба 50 г №1
Sandoz
від 221,48 грн
в 934 аптеках
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Олфен® Форте гідрогель
Олфен® Форте гідрогель
Гель 2 % туба 50 г №1
Тева Україна
від 187,40 грн
в 933 аптеках
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Вольтарен Емульгель
Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 232,09 грн
в 883 аптеках
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Олфен®
Олфен®
Пластир лікувальний 140 мг/12 годин пакет №10
Тева Україна
від 694,24 грн
в 833 аптеках
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Олфен® Форте гідрогель
Олфен® Форте гідрогель
Гель 2 % туба 100 г №1
Тева Україна
від 289,70 грн
в 826 аптеках
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Диклак® гель
Диклак® гель
Гель 5 % туба 100 г №1
Sandoz
від 340,90 грн
в 825 аптеках
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Олфен® гідрогель
Олфен® гідрогель
Гель 1 % туба 50 г №1
Тева Україна
від 152,20 грн
в 788 аптеках
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Вольтарен Емульгель
Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від 359,52 грн
в 720 аптеках
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Діклосейф® форте
Діклосейф® форте
Гель емульсійний для зовнішньго застосування 2,32 % туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 323,40 грн
в 682 аптеках
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Клодифен
Клодифен
Гель 50 мг/г туба 45 г №1
Уорлд Медицин
від 156,28 грн
в 648 аптеках
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Олфен® гідрогель
Олфен® гідрогель
Гель 1 % туба 100 г №1
Тева Україна
від 238,60 грн
в 643 аптеках
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Диклак® гель
Диклак® гель
Гель 5 % туба 150 г №1
Sandoz
від 351,48 грн
в 636 аптеках
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Діклосейф® форте
Діклосейф® форте
Гель емульсійний для зовнішньго застосування 2,32 % туба 50 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 183,96 грн
в 620 аптеках
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Діклосейф®
Діклосейф®
Гель емульсійний для зовнішньго застосування 1,16 % туба 50 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 73,07 грн
в 528 аптеках
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Діклосейф®
Діклосейф®
Гель емульсійний для зовнішньго застосування 1,16 % туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 129,33 грн
в 528 аптеках
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Олфен®
Олфен®
Пластир лікувальний 140 мг/12 годин пакет №2
Тева Україна
від 235,63 грн
в 522 аптеках
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Диклофенак
Диклофенак
Гель 5 % туба алюмінієва 50 г в пачці №1
Віола
від 71,62 грн
в 512 аптеках
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Долоксен Стронг
Долоксен Стронг
Гель 50 мг/г туба 40 г №1
Конарк Інтелмед
від 77,89 грн
в 463 аптеках
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