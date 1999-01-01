Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A15
Диклофенак
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A15
Диклофенак
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Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
286,56
грн
в 945 аптеках
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Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
435,35
грн
в 935 аптеках
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Диклак® гель
Гель 5 % туба 50 г №1
Sandoz
від
221,48
грн
в 934 аптеках
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Олфен® Форте гідрогель
Гель 2 % туба 50 г №1
Тева Україна
від
187,40
грн
в 933 аптеках
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Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
232,09
грн
в 883 аптеках
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Олфен®
Пластир лікувальний 140 мг/12 годин пакет №10
Тева Україна
від
694,24
грн
в 833 аптеках
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Олфен® Форте гідрогель
Гель 2 % туба 100 г №1
Тева Україна
від
289,70
грн
в 826 аптеках
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Диклак® гель
Гель 5 % туба 100 г №1
Sandoz
від
340,90
грн
в 825 аптеках
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Олфен® гідрогель
Гель 1 % туба 50 г №1
Тева Україна
від
152,20
грн
в 788 аптеках
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Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
359,52
грн
в 720 аптеках
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Діклосейф® форте
Гель емульсійний для зовнішньго застосування 2,32 % туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
323,40
грн
в 682 аптеках
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Клодифен
Гель 50 мг/г туба 45 г №1
Уорлд Медицин
від
156,28
грн
в 648 аптеках
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Олфен® гідрогель
Гель 1 % туба 100 г №1
Тева Україна
від
238,60
грн
в 643 аптеках
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Диклак® гель
Гель 5 % туба 150 г №1
Sandoz
від
351,48
грн
в 636 аптеках
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Діклосейф® форте
Гель емульсійний для зовнішньго застосування 2,32 % туба 50 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
183,96
грн
в 620 аптеках
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Діклосейф®
Гель емульсійний для зовнішньго застосування 1,16 % туба 50 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
73,07
грн
в 528 аптеках
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Діклосейф®
Гель емульсійний для зовнішньго застосування 1,16 % туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
129,33
грн
в 528 аптеках
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Олфен®
Пластир лікувальний 140 мг/12 годин пакет №2
Тева Україна
від
235,63
грн
в 522 аптеках
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Диклофенак
Гель 5 % туба алюмінієва 50 г в пачці №1
Віола
від
71,62
грн
в 512 аптеках
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Долоксен Стронг
Гель 50 мг/г туба 40 г №1
Конарк Інтелмед
від
77,89
грн
в 463 аптеках
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40 мг/мл
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140 мг
140 мг/12 годин
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туба алюм. 40 г
туба алюм. 50 г
туба алюм. 100 г
туба ламінатна 40 г
туба ламінатна 50 г
туба ламінатна 100 г
туба, в пачці 50 г
туба, в пачці 100 г
фл. з доз. пристр. 25 г
фл. скл. з клапаном-насосом 50 мл
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Delta Medical Promotions AG
Sandoz
Віола
Джонсон и Джонсон Украина
Конарк Інтелмед
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лубнифарм
Стада
Тева Украина
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фармак
Халеон КХ С.а.р.л.
Червона зірка
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