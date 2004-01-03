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Виробник: Delta Medical Promotions AG

"Представництво Дельта Медікел Промоушнз АГ" (Швейцарія) в Україні
08132, Київська обл., Вишневе, вул. Чорновола, 43
(044) 593-33-55
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Знайдено: 18 препаратів
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ тест-смужка, № 1; Дельта Медікел Промоушнз АГ
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ Тест-смужка, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 3 аптеках
від 48,00 грн
Ціни в аптеках
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест-смужка, № 1; Дельта Медікел Промоушнз АГ
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ Тест-смужка, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 18 аптеках
від 37,41 грн
Ціни в аптеках
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, № 1; Дельта Медікел Промоушнз АГ
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ Тест струменевий, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 19 аптеках
від 101,00 грн
Ціни в аптеках
Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія, 20 мл, № 6; Дельта Медікел
Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний Емульсія, 20 мл, № 6 Дельта Медікел
В 42 аптеках
від 534,67 грн
Ціни в аптеках
Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний спрей, 400 мл, № 1; Дельта Медікел
Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний Спрей, 400 мл, № 1 Дельта Медікел
В 125 аптеках
від 588,30 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 10 х 10 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 10 х 10 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 115,50 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 15 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 15 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 174,00 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 18 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 18 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці інших міст
від 201,10 грн
Ціни в інших містах
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 20 х 20 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 20 х 20 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 304,30 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, № 1 Дельта Медікел
В 4 аптеках інших міст
від 59,30 грн
Ціни в інших містах
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 10 х 10 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 10 х 10 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 145,00 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 10 х 20 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 10 х 20 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці інших міст
від 256,73 грн
Ціни в інших містах
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 5 х 5 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 5 х 5 см, № 1 Дельта Медікел
В 5 аптеках
від 53,00 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла (пов'язка) 10 х 10 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла (пов'язка) 10 х 10 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 217,50 грн
Ціни в аптеках
Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 12 аптеках інших міст
від 109,00 грн
Ціни в інших містах
Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 87 аптеках
від 94,66 грн
Ціни в аптеках
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 20; Дельта Медікел
Аргетт Дуо Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 20 Дельта Медікел
В 983 аптеках
від 114,00 грн
Ціни в аптеках
Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном 10 см х 14 см, № 4; Дельта Медікел
Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном 10 см х 14 см, № 4 Дельта Медікел
В 778 аптеках
від 235,84 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
08132, Київська обл., Вишневе, вул. Чорновола, 43
(044) 593-33-55
Знайдено: 18 препаратів
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ тест-смужка, № 1; Дельта Медікел Промоушнз АГ
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ Тест-смужка, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 3 аптеках
від 48,00 грн
Ціни в аптеках
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест-смужка, № 1; Дельта Медікел Промоушнз АГ
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ Тест-смужка, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 18 аптеках
від 37,41 грн
Ціни в аптеках
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, № 1; Дельта Медікел Промоушнз АГ
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ Тест струменевий, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 19 аптеках
від 101,00 грн
Ціни в аптеках
Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний емульсія, 20 мл, № 6; Дельта Медікел
Аллервег емульсія для елімінації алергенів Засіб акарицидний Емульсія, 20 мл, № 6 Дельта Медікел
В 42 аптеках
від 534,67 грн
Ціни в аптеках
Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний спрей, 400 мл, № 1; Дельта Медікел
Аллервег спрей для елімінації алергенів Засіб акарицидний Спрей, 400 мл, № 1 Дельта Медікел
В 125 аптеках
від 588,30 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 10 х 10 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 10 х 10 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 115,50 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 15 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 15 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 174,00 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 18 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 15 х 18 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці інших міст
від 201,10 грн
Ціни в інших містах
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 20 х 20 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 20 х 20 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 304,30 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм гідроколоїдний (пов'язка) 5 х 5 см, № 1 Дельта Медікел
В 4 аптеках інших міст
від 59,30 грн
Ціни в інших містах
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 10 х 10 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 10 х 10 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 145,00 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 10 х 20 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 10 х 20 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці інших міст
від 256,73 грн
Ціни в інших містах
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 5 х 5 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію (пов'язка) 5 х 5 см, № 1 Дельта Медікел
В 5 аптеках
від 53,00 грн
Ціни в аптеках
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла (пов'язка) 10 х 10 см, № 1; Дельта Медікел
АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла (пов'язка) 10 х 10 см, № 1 Дельта Медікел
В 1 аптеці
від 217,50 грн
Ціни в аптеках
Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 12 аптеках інших міст
від 109,00 грн
Ціни в інших містах
Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6; Дельта Медікел Промоушнз АГ
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Дельта Медікел Промоушнз АГ
В 87 аптеках
від 94,66 грн
Ціни в аптеках
Аргетт Дуо капсули тверді з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 20; Дельта Медікел
Аргетт Дуо Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 75 мг, блістер, № 20 Дельта Медікел
В 983 аптеках
від 114,00 грн
Ціни в аптеках
Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном 10 см х 14 см, № 4; Дельта Медікел
Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном 10 см х 14 см, № 4 Дельта Медікел
В 778 аптеках
від 235,84 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції