ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ Тест-смужка, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 48,00 грн
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ Тест-смужка, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 37,41 грн
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ Тест струменевий, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 101,00 грн
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 109,00 грн
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 94,66 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ Тест-смужка, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 48,00 грн
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВА ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ Тест-смужка, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 37,41 грн
ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ Тест струменевий, № 1 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 101,00 грн
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 3 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 109,00 грн
Альфорт Декса I.B. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 6 Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 94,66 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції