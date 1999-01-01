Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A23
Індометацин
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A23
Індометацин
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Індометацин-Софарма
Мазь 10 % туба 40 г №1
Софарма
від
41,50
грн
в 564 аптеках
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Індометацин Плюс
Мазь туба 40 г №1
Червона зірка
від
32,70
грн
в 376 аптеках
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Дозування
10 %
Виробник
Софарма
Червона зірка
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