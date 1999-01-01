Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A23

Індометацин

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A AНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A23Індометацин
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Індометацин-Софарма
Індометацин-Софарма
Мазь 10 % туба 40 г №1
Софарма
від 41,50 грн
в 564 аптеках
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Індометацин Плюс
Індометацин Плюс
Мазь туба 40 г №1
Червона зірка
від 32,70 грн
в 376 аптеках
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