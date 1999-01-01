Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A B
Капсаїцин та подібні засоби
M02A C
Препарати, що містять похідні саліцилової кислоти
M02A X
Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
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Дип Риліф
Гель туба 50 г №1
Дельта Медікел
від
185,65
грн
в 965 аптеках
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Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 30 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
70,84
грн
в 956 аптеках
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Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
286,56
грн
в 945 аптеках
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Долобене
Гель туба 50 г №1
Тева Україна
від
277,01
грн
в 940 аптеках
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Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
від
553,00
грн
в 938 аптеках
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Вольтарен Форте
Емульгель для зовнішнього застосування 2,32 % туба 100 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
435,35
грн
в 935 аптеках
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Диклак® гель
Гель 5 % туба 50 г №1
Sandoz
від
221,48
грн
в 934 аптеках
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Німід®
Гель для зовнішнього застосування 10 мг/г туба 100 г №1
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
185,73
грн
в 934 аптеках
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Олфен® Форте гідрогель
Гель 2 % туба 50 г №1
Тева Україна
від
187,40
грн
в 933 аптеках
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Камфорна олія
Олія для зовнішнього застосування 10 % флакон 30 мл №1
Віола
від
34,78
грн
в 927 аптеках
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Дип Риліф
Гель туба 100 г №1
Дельта Медікел
від
300,96
грн
в 926 аптеках
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Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
від
533,70
грн
в 913 аптеках
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Мазь Др. Тайсса з живокостом
Мазь банка 100 г №1
Натурварен
від
230,21
грн
в 905 аптеках
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Фламідез гель
Гель туба 40 г у коробці №1
Organosyn Life Sciences
від
175,29
грн
в 900 аптеках
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Мазь Др. Тайсса з живокостом
Мазь банка 50 г №1
Натурварен
від
143,41
грн
в 894 аптеках
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Фастум® гель
Гель 2,5 % туба 50 г №1
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
від
131,00
грн
в 891 аптеці
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Апізартрон®
Мазь туба 20 г №1
esparma
від
144,99
грн
в 889 аптеках
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Вольтарен Емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 1 % туба 50 г №1
Халеон КХ С.а.р.л.
від
232,09
грн
в 883 аптеках
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Долобене
Гель туба 100 г №1
Тева Україна
від
415,21
грн
в 877 аптеках
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Фламідез гель
Гель туба 100 г у коробці №1
Organosyn Life Sciences
від
305,77
грн
в 876 аптеках
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Форма випуску
гель
гель д/зовн. застос.
гель емульс. д/зовн. застос.
емульгель д/зовн. застос.
крем
лінімент
мазь
настоянка
олія д/зовн. застос.
пластир лікувальний
пластир трансдерм.
р-н нашкірний
р-н нашкірний спирт.
р-н олійн. д/зовн. застос.
р-н спирт. д/зовн. застос.
рідина д/зовн. застос.
спрей нашкірний
спрей нашкірний, р-н
суміш
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Дозування
0.5 %
0.05 г/г
1 %
1.16 %
2 %
2.5 %
2.5 мг/г
2.32 %
4 %
5 %
10 %
10 мг/г
12.5 мг/г
15 мг/г
25 мг/г
30 мг/г
40 мг/мл
50 %
50 мг/г
50 мл
61.1 мг/г
100 мл
140 мг
140 мг/12 годин
250 мг/г
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Пакування
банка 25 г
банка 50 г
банка 90 г
банка 100 г
контейнер 20 г
контейнер 25 г
пакет
пляшка 250 мл
пляшка п/е 100 мл
туба 15 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 30 г
туба 35 г
туба 40 г
туба 45 г
туба 50 г
туба 60 г
туба 67 г
туба 75 г
туба 100 г
туба 150 г
туба алюм. 30 г
туба алюм. 40 г
туба алюм. 50 г
туба алюм. 100 г
туба ламінатна 30 г
туба ламінатна 40 г
туба ламінатна 50 г
туба ламінатна 100 г
туба, в пачці 50 г
туба, в пачці 100 г
фл.
фл. 30 мл
фл. 40 мл
фл. 50 г
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з доз. пристр. 25 г
фл. з мех. розпилювачем 40 мл
фл. з мех. розпилювачем 50 мл
фл. кульковий 50 мл
фл. полімер. 40 мл
фл. полімер. 50 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. скл. з клапаном-насосом 50 мл
фл. скляний
фл. скляний 40 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
Euro Lifecare
Grindeks
M-Invest Limited
Meda Pharma
Naturwaren
Organosyn Life Sciences
Panacea Biotech Pharma Ltd
Pekana Naturheilmittel
Sandoz
esparma
А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
Белупо
Віола
Галичфарм
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Джонсон и Джонсон Украина
Долоргіт ГмбХ і Ко КГ
Инфузия
Конарк Інтелмед
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лубнифарм
МЕДЛЕВ
Наброс Фарма
Натурварен
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Опелла Хелскеа Украина
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Санофи-Авентис Украина
Софарма
Сперко Україна
Стада
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Тернофарм
Уорлд Медицин
Фарма Черкас
Фармак
Фитофарм
Фітофарм
Халеон КХ С.а.р.л.
Хеель
Червона зірка
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