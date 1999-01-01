Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A27

Декскетопрофен

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A AНестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A27Декскетопрофен
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Сертофен
Сертофен
Гель 12,5 мг/г туба 60 г №1
Уорлд Медицин
від 197,59 грн
в 608 аптеках
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Декса-Здоров'я
Декса-Здоров'я
Гель 12,5 мг/г туба 50 г №1
Корпорація Здоров'я
від 125,80 грн
в 1 аптеці
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