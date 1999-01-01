Київ
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A25
Ацеклофенак
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A A
Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування
M02A A25
Ацеклофенак
Сортування:
По популярності
Фільтр
Аертал®
Крем 15 мг/г туба 60 г №1
Гедеон Ріхтер
від
237,20
грн
в 543 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню