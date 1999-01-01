Київ
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D01
Цефотаксим
J01D D02
Цефтазидим
J01D D04
Цефтріаксон
J01D D07
Цефтизоксим
J01D D08
Цефіксим
J01D D12
Цефоперазон
J01D D13
Цефподоксим
J01D D14
Цефтибутен
J01D D15
Цефдинір
J01D D52
Цефтазидим та інгібітор бета-лактамаз
J01D D54
Цефтріаксон, комбінації
J01D D62
Цефоперазон та інгібітор бета-лактамаз
J01D D63
Цефтриаксон та інгібітор бета-лактамази
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Цефма
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Sandoz
від
434,89
грн
в 936 аптеках
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Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Алкалоїд
від
496,70
грн
в 935 аптеках
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Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Алкалоїд
від
347,66
грн
в 861 аптеці
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Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №7
Алкалоїд
від
359,30
грн
в 843 аптеках
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Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
456,41
грн
в 727 аптеках
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Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
441,00
грн
в 712 аптеках
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Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
335,43
грн
в 675 аптеках
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Цефинак®
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
від
296,38
грн
в 649 аптеках
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3-Дінір
Капсули 300 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
364,05
грн
в 645 аптеках
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Фоксеро
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Алкалоїд
від
313,00
грн
в 634 аптеках
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Цедоксим®
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
від
370,77
грн
в 621 аптеці
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Цефма дитяча суспензія
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Сандоз
від
395,66
грн
в 616 аптеках
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Гепацеф Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
191,45
грн
в 591 аптеці
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Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
371,43
грн
в 571 аптеці
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3-Дінір
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорація Артеріум
від
305,05
грн
в 562 аптеках
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Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Алкалоїд
від
419,20
грн
в 533 аптеках
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Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
від
195,89
грн
в 532 аптеках
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Цефинак®
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
від
374,00
грн
в 510 аптеках
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Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №5
Дарниця ФФ
від
160,88
грн
в 473 аптеках
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Цефотаксим-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
від
140,90
грн
в 464 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
капс.
капс. тверд.
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п р-ну д/ін.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. д/ін.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
розмір M, хлоровані
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.5 г
1 г
1 г + 1 г
1 г + 500 мг
2 г
36 мг/мл
40 мг/5 мл
50 мг/5 мл
100 мг
100 мг/5 мл
200 мг
250 мг
250 мг/5 мл
300 мг
400 мг
500 мг
500 мг + 500 мг
1000 мг
1000 мг + 125 мг
1000 мг + 500 мг
1000 мг + 1000 мг
1125 мг
1500 мг
2000 мг
2000 мг + 500 мг
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Пакування
блістер
нітрилові, чорні
пакетик
фл.
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. з мірн. ложкою 32 г
фл. з мірн. ложкою 53 г
фл. з мірн. ложкою 60 мл
фл. з мірн. ложкою 100 мл
фл. скляний
фл. у пачці
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Кількість штук в упаковці
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14
20
40
50
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Alembic Pharmaceuticals Limited
Alkaloid
Ananta Medicare
Antibiotice
Aurobindo Pharma
Balkanpharma-Razgrad
Belco Pharma
Cadila
Euro Lifecare
Exir Pharmaceutical
Genopharm
Jaber Ebne Hayyan
Lupin
Mankind Pharma Limited
Medochemie Ltd
Mistral Capital Management
Ochoa Impex
Orchid Chemicals and Pharmaceuticals
Orchid Pharma
Pfizer Inc.
Polpharma
Propharma International
Ranbaxy
Roche
SUN
Sance Laboratories
Sandoz
Schering-Plough Central East
Sky Pharma
Torrent
Tulip Lab.
Vocate
WORLD MEDICINE GROUP
Істфарм
ААР Фарма
Абрил Формулейшнз
Авант
Аверси-Рационал
Алкалоїд
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Антібіотіче
Астеллас Фарма Юроп
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Балканфарма-Разград
Белитрейд
Брос
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Дженофарм
Ексір Фармасьютикал
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Лекхім
Лекхім-Харків
Люпін
М.Біотек Лтд.
Медокемі Лтд
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані
Нобель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пфайзер Інк.
Сандоз
Сенс Лабораторіс
Туліп Лаб.
Уорлд Медицин
Фарма Інтернешенал
Юрія-Фарм
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