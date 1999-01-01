Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D63

Цефтриаксон та інгібітор бета-лактамази

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D63Цефтриаксон та інгібітор бета-лактамази
Сортування: По популярності
Сульбактомакс
Сульбактомакс
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 500 мг флакон 20 мл №1
Мілі Хелскере
від 209,62 грн
в 460 аптеках
Знайти в аптеках
Цефтрактам
Цефтрактам
Порошок для розчину для ін'єкцій 1500 мг флакон у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 55,59 грн
в 36 аптеках
Знайти в аптеках
Туліксон
Туліксон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г + 500 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Туліксон-ТЗ 1125 мг
Туліксон-ТЗ 1125 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 1125 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране