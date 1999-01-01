Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D63
Цефтриаксон та інгібітор бета-лактамази
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D63
Цефтриаксон та інгібітор бета-лактамази
Сортування:
По популярності
Фільтр
Сульбактомакс
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 500 мг флакон 20 мл №1
Мілі Хелскере
від
209,62
грн
в 460 аптеках
Знайти в аптеках
Цефтрактам
Порошок для розчину для ін'єкцій 1500 мг флакон у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
55,59
грн
в 36 аптеках
Знайти в аптеках
Туліксон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г + 500 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Туліксон-ТЗ 1125 мг
Порошок для розчину для ін'єкцій 1125 мг флакон №1
Туліп Лаб.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
Дозування
1 г + 500 мг
1000 мг + 500 мг
1125 мг
1500 мг
Пакування
фл.
фл. 20 мл
фл. у пачці
Виробник
Tulip Lab.
Мілі Хелскере Лімітед
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню