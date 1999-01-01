Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D

ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
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Цефма
Цефма
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Sandoz
від 434,89 грн
в 936 аптеках
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Сорцеф®
Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Алкалоїд
від 496,70 грн
в 935 аптеках
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Сорцеф®
Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Алкалоїд
від 347,66 грн
в 861 аптеці
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Сорцеф®
Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №7
Алкалоїд
від 359,30 грн
в 843 аптеках
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Цедоксим®
Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 456,41 грн
в 727 аптеках
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Цефинак®
Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 441,00 грн
в 712 аптеках
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Цефинак®
Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 335,43 грн
в 675 аптеках
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Цефуроксим Сандоз®
Цефуроксим Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №14
Sandoz
від 359,07 грн
в 674 аптеках
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Цефинак®
Цефинак®
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
від 296,38 грн
в 649 аптеках
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3-Дінір
3-Дінір
Капсули 300 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 364,05 грн
в 645 аптеках
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Фоксеро
Фоксеро
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Алкалоїд
від 313,00 грн
в 634 аптеках
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Цедоксим®
Цедоксим®
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
від 370,77 грн
в 621 аптеці
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Цефма дитяча суспензія
Цефма дитяча суспензія
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Сандоз
від 395,66 грн
в 616 аптеках
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Гепацеф Комбі
Гепацеф Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 191,45 грн
в 591 аптеці
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Цедоксим®
Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 371,43 грн
в 571 аптеці
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Зіннат®
Зіннат®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
від 395,40 грн
в 567 аптеках
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3-Дінір
3-Дінір
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорація Артеріум
від 305,05 грн
в 562 аптеках
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Кефпім
Кефпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від 302,54 грн
в 538 аптеках інших міст
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Сорцеф®
Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Алкалоїд
від 419,20 грн
в 533 аптеках
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