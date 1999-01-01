Київ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D B
Цефалоспорини першої генерації
J01D C
Цефалоспорини другої генерації
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D E
Цефалоспорини четвертої генерації
J01D F
Монобактами
J01D H
Карбапенеми
J01D I
Інші цефалоспорини тіа пенеми
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Цефма
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Sandoz
від
434,89
грн
в 936 аптеках
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Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Алкалоїд
від
496,70
грн
в 935 аптеках
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Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Алкалоїд
від
347,66
грн
в 861 аптеці
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Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №7
Алкалоїд
від
359,30
грн
в 843 аптеках
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Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
456,41
грн
в 727 аптеках
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Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
441,00
грн
в 712 аптеках
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Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
335,43
грн
в 675 аптеках
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Цефуроксим Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №14
Sandoz
від
359,07
грн
в 674 аптеках
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Цефинак®
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
від
296,38
грн
в 649 аптеках
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3-Дінір
Капсули 300 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
364,05
грн
в 645 аптеках
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Фоксеро
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Алкалоїд
від
313,00
грн
в 634 аптеках
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Цедоксим®
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
від
370,77
грн
в 621 аптеці
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Цефма дитяча суспензія
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Сандоз
від
395,66
грн
в 616 аптеках
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Гепацеф Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
191,45
грн
в 591 аптеці
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Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
371,43
грн
в 571 аптеці
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Зіннат®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
від
395,40
грн
в 567 аптеках
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3-Дінір
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорація Артеріум
від
305,05
грн
в 562 аптеках
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Кефпім
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від
302,54
грн
в 538 аптеках інших міст
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Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Алкалоїд
від
419,20
грн
в 533 аптеках
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Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
гран. д/п сусп.
гран. д/п сусп. д/орал. прим.
капс.
капс. тверд.
ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/п орал. сусп.
пор. д/п р-ну д/ін.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
пор. д/п р-ну д/інф.
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/п інф. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
пор. д/р-ну д/інф.
пор. д/ін.
пор. д/ін. або інф.
пор. ліофіл. д/п р-ну д/ін.
пор. та розч. д/р-ну д/ін.
розмір M, хлоровані
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.5 г
0.75 г
1 г
1 г + 1 г
1 г + 500 мг
1.5 г
2 г
36 мг/мл
40 мг/5 мл
50 мг
50 мг/5 мл
100 мг
100 мг/5 мл
125 мг
125 мг/5 мл
200 мг
250 мг
250 мг/5 мл
300 мг
400 мг
500 мг
500 мг + 500 мг
750 мг
1000 мг
1000 мг + 125 мг
1000 мг + 250 мг
1000 мг + 500 мг
1000 мг + 1000 мг
1125 мг
1500 мг
2000 мг
2000 мг + 500 мг
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Пакування
блістер
блістер у коробці
нітрилові, чорні
пакетик
стрип
фл.
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 33 г
фл. 40 г
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. з мірн. ложкою 32 г
фл. з мірн. ложкою 53 г
фл. з мірн. ложкою 60 мл
фл. з мірн. ложкою 100 мл
фл. скляний
фл. у пачці
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Кількість штук в упаковці
1
5
6
7
10
12
14
20
40
50
100
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Actavis Group
Alembic Pharmaceuticals Limited
Alkaloid
Alkem Lab.
Ananta Medicare
Antibiotice
Aurobindo Pharma
Balkanpharma-Razgrad
Belco Pharma
Brooks Laboratories Ltd
Cadila
Choongwae Pharma Corporation
Euro Lifecare
Exir Pharmaceutical
Genopharm
Hemofarm
Hikma
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Jaber Ebne Hayyan
KRKA d.d. Novo Mesto
Lupin
M-Invest Limited
MSD
Mankind Pharma Limited
Medochemie Ltd
Mistral Capital Management
Ochoa Impex
Orchid Chemicals and Pharmaceuticals
Orchid Pharma
Pfizer H.C.P. Corporation
Pfizer Inc.
Polpharma
Propharma International
Ranbaxy
Roche
SUN
Sance Laboratories
Sandoz
Schering-Plough Central East
Sky Pharma
Torrent
Tulip Lab.
Vocate
WORLD MEDICINE GROUP
Westwood-Intrafin
Істфарм
ААР Фарма
Абрил Формулейшнз
Авант
Аверси-Рационал
Алембік Фармас'ютікалс Лімітед
Алкалоїд
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Антібіотіче
Астеллас Фарма Юроп
Астрафарм
Ауробіндо Фарма
Балканфарма-Разград
Белитрейд
Белітрейд
Брос
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЕСПИНА ФАРМА ООО
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарница
Дарниця ФФ
Дженофарм
Ексір Фармасьютикал
Каділа
Київмедпрепарат
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Лаборатуар Теа
Лекхим
Лекхим-Харьков
Лекхім
Лекхім-Харків
Люпін
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані
Нобель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пфайзер Інк.
САН
Сандоз
Сенс Лабораторіс
Такеда
Туліп Лаб.
Уорлд Медицин
Фарма Інтернешенал
Фарма Лайф
Юрія-Фарм
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