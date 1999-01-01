Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D14

Цефтибутен

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D14Цефтибутен
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Цедекс®
Цедекс®
Капсули 400 мг пакетик №5
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Цедекс®
Цедекс®
Порошок для оральної суспензії 36 мг/мл флакон 30 мл з мірною ложкою і мірним стаканчиком №1
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
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