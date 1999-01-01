Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D01

Цефотаксим

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D01Цефотаксим
Сортування: По популярності
Цефотаксим-Дарниця
Цефотаксим-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
від 140,90 грн
в 464 аптеках
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Цефотаксим-Віста
Цефотаксим-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1676,00 грн
в 292 аптеках
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Цефотаксим
Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Дженофарм
від 263,40 грн
в 283 аптеках
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Цефотаксим
Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Лекхім-Харків
від 136,00 грн
в 19 аптеках
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Цефотаксим-БХФЗ
Цефотаксим-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від 27,20 грн
в 17 аптеках
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Цефотаксим-Дарниця
Цефотаксим-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
від 39,00 грн
в 16 аптеках
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Цефотаксим
Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 30,70 грн
в 5 аптеках інших міст
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Цефотаксим
Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Лекхім-Харків
від 30,45 грн
в 5 аптеках інших міст
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Цефантрал
Цефантрал
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Люпін
Немає в наявності
Цефотаксим
Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №50
Лекхім-Харків
Немає в наявності
Цефотаксим Комбі
Цефотаксим Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Лекхім-Харків
Немає в наявності
Цефотаксим Комбі
Цефотаксим Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон блістер №1
Лекхім-Харків
Немає в наявності
Лораксим
Лораксим
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
Такс-О-Бід®
Такс-О-Бід®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
Такс-О-Бід®
Такс-О-Бід®
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
Такс-О-Бід®
Такс-О-Бід®
Порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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