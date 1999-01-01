Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D01
Цефотаксим
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D01
Цефотаксим
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Цефотаксим-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
від
140,90
грн
в 464 аптеках
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Цефотаксим-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1676,00
грн
в 292 аптеках
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Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Дженофарм
від
263,40
грн
в 283 аптеках
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Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Лекхім-Харків
від
136,00
грн
в 19 аптеках
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Цефотаксим-БХФЗ
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від
27,20
грн
в 17 аптеках
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Цефотаксим-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
від
39,00
грн
в 16 аптеках
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Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
30,70
грн
в 5 аптеках інших міст
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Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Лекхім-Харків
від
30,45
грн
в 5 аптеках інших міст
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Цефантрал
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Люпін
Немає в наявності
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Цефотаксим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №50
Лекхім-Харків
Немає в наявності
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Цефотаксим Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Лекхім-Харків
Немає в наявності
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Цефотаксим Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон блістер №1
Лекхім-Харків
Немає в наявності
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Лораксим
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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Такс-О-Бід®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Такс-О-Бід®
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Такс-О-Бід®
Порошок для розчину для ін'єкцій 250 мг флакон №1
Орхід Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
Дозування
0.5 г
1 г
250 мг
500 мг
1000 мг
Кількість штук в упаковці
1
5
10
50
Виробник
Lupin
Orchid Pharma
Брос
Дарниця ФФ
Дженофарм
Ексір Фармасьютикал
Корпорація Артеріум
Лекхім-Харків
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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